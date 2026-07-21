Todo lo que debes saber de “La casa de los famosos México 2026”

La espera está por terminar. “La Casa de los Famosos México 2026” abrirá sus puertas este domingo, 26 de julio, con una nueva generación de celebridades dispuestas a convivir bajo el mismo techo, enfrentarse en pruebas, formar alianzas y competir por el premio del “reality show” más visto de la televisión mexicana.

La cuarta temporada volverá a ser conducida por Galilea Montijo, mientras que Odalys Ramírez y Diego de Erice encabezarán las galas. Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp participarán en los espacios previos y posteriores a las emisiones principales.

Cuartos

Una de las grandes novedades de esta nueva entrega está relacionada con las habitaciones, el lugar donde se hacen las alianzas a lo largo de la temporada.

Esta edición no tendrá sus dos tradicionales habitaciones, ahora serán tres: Tulum, Ibiza y Malibú, según confirmó Galilea.

¿Quiénes son los participantes?

El elenco reúne a actores, cantantes, influencers, deportistas y personalidades de internet. Hasta el momento, estos son los habitantes confirmados por la producción:

PUBLICIDAD

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Aldo Rendón

Cynthia Klitbo

Ximena Herrera

Yahir

Fede Vigevani

Flor Vigna

Arantza Ruiz

Masad Altamimi

Ese Perez

Brianda Deyanara

Yaneth García

Memo Schutz

La dinámica

A pesar de algunos cambios, el formato mantiene su esencia: los habitantes permanecerán aislados del exterior mientras son observados por cámaras las 24 horas del día.

Cada semana habrá pruebas para elegir al líder, procesos de nominación, salvación de participantes y una gala de eliminación, además de emisiones diarias con resúmenes de la convivencia.

Horarios y transmisión

El estreno de La Casa de los Famosos México 2026 será el domingo 26 de julio a las 8:30 p. m.