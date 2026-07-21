Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
21 de julio de 2026
86°Lluvias dispersas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Todo lo que debes saber de “La casa de los famosos México 2026”

La nueva temporada del “reality show” reúne a actores, cantantes, influencers y conductores

21 de julio de 2026 - 5:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"La Casa de los Famosos México" (Agencia EFE)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La espera está por terminar. La Casa de los Famosos México 2026 abrirá sus puertas este domingo, 26 de julio, con una nueva generación de celebridades dispuestas a convivir bajo el mismo techo, enfrentarse en pruebas, formar alianzas y competir por el premio del “reality show” más visto de la televisión mexicana.

RELACIONADAS

La cuarta temporada volverá a ser conducida por Galilea Montijo, mientras que Odalys Ramírez y Diego de Erice encabezarán las galas. Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp participarán en los espacios previos y posteriores a las emisiones principales.

Cuartos

Una de las grandes novedades de esta nueva entrega está relacionada con las habitaciones, el lugar donde se hacen las alianzas a lo largo de la temporada.

Esta edición no tendrá sus dos tradicionales habitaciones, ahora serán tres: Tulum, Ibiza y Malibú, según confirmó Galilea.

¿Quiénes son los participantes?

El elenco reúne a actores, cantantes, influencers, deportistas y personalidades de internet. Hasta el momento, estos son los habitantes confirmados por la producción:

  • Ernesto Laguardia
  • Karina Torres
  • Aldo Rendón
  • Cynthia Klitbo
  • Ximena Herrera
  • Yahir
  • Fede Vigevani
  • Flor Vigna
  • Arantza Ruiz
  • Masad Altamimi
  • Ese Perez
  • Brianda Deyanara
  • Yaneth García
  • Memo Schutz

La dinámica

A pesar de algunos cambios, el formato mantiene su esencia: los habitantes permanecerán aislados del exterior mientras son observados por cámaras las 24 horas del día.

Cada semana habrá pruebas para elegir al líder, procesos de nominación, salvación de participantes y una gala de eliminación, además de emisiones diarias con resúmenes de la convivencia.

Horarios y transmisión

El estreno de La Casa de los Famosos México 2026 será el domingo 26 de julio a las 8:30 p. m.

Las galas estarán disponible a través de la plataforma ViX, que ofrecerá además la transmisión en vivo las 24 horas sin interrupciones.

Tags
La casa de los famososMéxicoReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
La Prensa Gráfica / GDA
Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios líderes fundada en 1991 que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 21 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: