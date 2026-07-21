Todo lo que debes saber de “La casa de los famosos México 2026”
La nueva temporada del “reality show” reúne a actores, cantantes, influencers y conductores
21 de julio de 2026 - 5:06 PM
21 de julio de 2026 - 5:06 PM
La espera está por terminar. “La Casa de los Famosos México 2026” abrirá sus puertas este domingo, 26 de julio, con una nueva generación de celebridades dispuestas a convivir bajo el mismo techo, enfrentarse en pruebas, formar alianzas y competir por el premio del “reality show” más visto de la televisión mexicana.
La cuarta temporada volverá a ser conducida por Galilea Montijo, mientras que Odalys Ramírez y Diego de Erice encabezarán las galas. Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp participarán en los espacios previos y posteriores a las emisiones principales.
Una de las grandes novedades de esta nueva entrega está relacionada con las habitaciones, el lugar donde se hacen las alianzas a lo largo de la temporada.
Esta edición no tendrá sus dos tradicionales habitaciones, ahora serán tres: Tulum, Ibiza y Malibú, según confirmó Galilea.
El elenco reúne a actores, cantantes, influencers, deportistas y personalidades de internet. Hasta el momento, estos son los habitantes confirmados por la producción:
A pesar de algunos cambios, el formato mantiene su esencia: los habitantes permanecerán aislados del exterior mientras son observados por cámaras las 24 horas del día.
Cada semana habrá pruebas para elegir al líder, procesos de nominación, salvación de participantes y una gala de eliminación, además de emisiones diarias con resúmenes de la convivencia.
El estreno de La Casa de los Famosos México 2026 será el domingo 26 de julio a las 8:30 p. m.
Las galas estarán disponible a través de la plataforma ViX, que ofrecerá además la transmisión en vivo las 24 horas sin interrupciones.
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