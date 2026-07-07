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Revelan quién será el primer habitante de “La casa de los famosos México 2026”

El primer participante confirmado es un actor

7 de julio de 2026 - 11:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
on un elenco de reconocidas personalidades del espectáculo, el programa promete cautivar a los televidentes con sus intrigas y dinámicas. (Facebook)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La espera terminó para los seguidores de “La casa de los famosos México”. Por fin se reveló el nombre del primer habitante para la edición 2026.

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El anuncio se realizó a través de una transmisión especial conducida por Galilea Montijo, quien fue la encargada de confirmar a Ernesto Laguardia como el participante número uno de la nueva temporada del reality.

Durante su presentación, el actor se dijo sumamente emocionado por empezar esta nueva aventura y, aunque ya es un conocido del público, aseguró que podrán ver más de cerca su verdadera personalidad.

“Verán mi personalidad como soy. Nadie ha convivido conmigo 24/7 y tengo muchas ganas de que el público me conozca”, dijo.

Por si fuera poco, adelantó cuál será su principal estrategia para sobrevivir al encierro y advirtió a sus próximos compañeros que vino a ganar.

“Además, tengo una estrategia y esa es divertirme pasármela a todo dar e ir sacando uno por uno”, agregó.

“La casa de los famosos México” abrirá sus puertas el próximo 26 de julio.

¿Quién es Ernesto Laguardia?

Con más de cuatro décadas de trayectoria en la televisión, cine y teatro mexicano, Ernesto Laguardia es considerado como uno de los actores más queridos por el público.

Inició su carrera en 1983 en la telenovela “La fiera”, donde compartió créditos con Victoria Ruffo y Angélica Aragón. Sin embargo fue hasta cuatro años después cuando se convirtió en el galán de la época, gracias a su papel como Pancho en “Quinceañera”.

Ha participado en más 40 melodramas, entre los que destacan “Los parientes pobres”, “Lazos de amor”, “Alondra”, “Amigos x Siempre”, “Amor Real” y “Corona de lágrimas”.

Además de su faceta como actor, también destacó como conductor del programa “Hoy”, donde permaneció durante durante casi una década.

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La casa de los famososReality ShowsGalilea Montijo
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