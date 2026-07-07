Lin-Manuel Miranda deja huella entre estudiantes del Conservatorio
El actor y compositor estuvo de visita en la isla como parte de la gira promocional de la película Moana, que estrena el 9 de julio de 2026
7 de julio de 2026 - 9:30 AM
7 de julio de 2026 - 9:30 AM
En el marco de la gira promocional de la nueva versión live-action de “Moana”, el compositor, actor y productor Lin-Manuel Miranda realizó una visita sorpresa al Conservatorio de Música de Puerto Rico, donde compartió con estudiantes en un encuentro dedicado a la música, la creatividad y el crecimiento artístico.
Los jóvenes tuvieron la oportunidad de dialogar con el artista, participar en una sesión de preguntas y respuestas y rendirle homenaje con una interpretación especial de “How Far I’ll Go”, una de las canciones más populares de la película.
“Moana”, que se estrenará en los cines de Puerto Rico este jueves, 9 de julio, es la nueva adaptación de acción real del clásico animado de Disney nominado al Oscar que sigue a Moana (Catherine Lagaʻaia), una joven que responde al llamado del océano y emprende una travesía más allá del arrecife que rodea su hogar en Motunui. En su viaje, se une al legendario semidiós Maui (Dwayne Johnson) en una aventura épica destinada a restaurar la prosperidad de su pueblo.
La película está dirigida por Thomas Kail, ganador de los premios Emmy y Tony y reconocido por su trabajo en el musical “Hamilton”. La producción está a cargo de Dwayne Johnson, Beau Flynn, Dany Garcia, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda, mientras que Scott Sheldon, Charles Newirth, Kail y Auliʻi Cravalho, quien dio voz a Moana en las versiones animadas en inglés de “Moana” y “Moana 2″, participan como productores ejecutivos.
La banda sonora incluye canciones originales de Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foaʻi y Mark Mancina, además de una partitura compuesta por Mancina.
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