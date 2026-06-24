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Lin-Manuel Miranda prepara su primer musical para Broadway desde el exitoso “Hamilton”

“Warriors” está inspirado en la película de culto de 1979

24 de junio de 2026 - 8:57 AM

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Eisa Davis asiste a la entrega de los Premios Lucille Lortel 2016 a los logros destacados fuera de Broadway el 1 de mayo de 2016 en Nueva York (a la izquierda), y Lin-Manuel Miranda asiste a la ceremonia de los Kennedy Center Honors en Washington el 3 de diciembre de 2023. (Foto: AP)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA YORK — Lin-Manuel Miranda y Eisa Davis van a convertir su álbum conceptual ”Warriors" en un espectáculo completo de Broadway.

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La historia —basada en una novela de 1965 que se adaptó al cine en 1979 en una película distópica de culto— narra el viaje de una banda callejera llamada los Warriors desde el Bronx hasta su territorio, Coney Island, en Brooklyn, mientras son perseguidos por bandas rivales y por la policía. Será el primer musical completo de Miranda desde”Hamilton".

Se prevé que el musical ”Warriors" comience sus preestrenos el próximo mes de marzo y se estrene el próximo mes de abril en el Teatro Lunt-Fontanne. “Warriors” estará dirigido por Jenny Koons, con libreto de Miranda y Davis. Aún no se ha anunciado el reparto.

“Ha sido emocionante plasmar musicalmente un mundo tan vibrante para el álbum conceptual, y ahora vamos a subir al escenario de Broadway, en el Lunt-Fontanne. Estamos deseando que llegue ese momento”, afirmaron Miranda y Davis en un comunicado el martes.

Miranda y Davis lanzaron su álbum en 2024, manteniendo la esencia de la historia pero introduciendo cambios estratégicos en cuanto al género, como convertir a los Warriors en un equipo formado íntegramente por mujeres. El álbum contó con un impresionante elenco de artistas que interpretaron diversos papeles: Lauryn Hill, Nas, Busta Rhymes, Billy Porter, Ghostface Killah, RZA, Marc Anthony, Colman Domingo, Cam’ron, Shenseea y Joshua Henry, entre otros.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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Lin-Manuel Miranda
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