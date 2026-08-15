Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
15 de agosto de 2026
89°Lluvias dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

De los restaurantes a las flores: “Besito Pinta’o” apuesta por un nuevo proyecto en Guayama

La creadora de contenido invitó a sus seguidores a visitarla en Pozuelo

15 de agosto de 2026 - 3:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La creadora de contenido Mar Candelario, mejor conocida "Besito Pinta'o". (Captura)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La activista y creadora de contenido Mar Candelaria, mejor conocida como “Besito Pinta’o” compartió con sus seguidores la emoción de emprender una nueva aventura al inaugurar su primer “Bloom Bar” en Guayama, un proyecto que describió como el cumplimiento de un sueño personal.

RELACIONADAS

A través de sus redes sociales, la influencer anunció que se trata de un puesto de venta de flores naturales. Esta supone otra de las aficiones de Candelaria, quien la desempeña bajo el nombre Reina de las Flores PR.

Según expresó, le ha permitido adquirir nuevos conocimientos en el mundo de la floristería y los arreglos florales.

“Hoy ando cumpliendo un sueño junto a @reinadelasflorespr. Mi primer ‘Bloom Bar’. Aprendiendo mucho”, escribió en una publicación en la que también invitó al público a visitar el espacio ubicado en el sector Pozuelo de Guayama.

El proyecto ofrece una variedad de flores y arreglos para quienes buscan un detalle especial o simplemente desean disfrutar de una experiencia diferente en contacto con la naturaleza y el arte floral.

“Besito Pinta’o” aprovechó la publicación para destacar el ambiente agradable del día e hizo un llamado a sus seguidores a darse una vuelta por el lugar.

“Ven y visítame en Pozuelo, Guayama, y llévate las flores más bellas. El día está bonito para dar una vuelta. Te espero por acá”, expresó.

Para muchos, la iniciativa representa una nueva faceta para la personalidad digital, quien ha logrado conectar con miles de seguidores a través de su contenido en redes sociales y ahora apuesta por un proyecto que combina creatividad, emprendimiento y cercanía con el público.

Tags
Guayamainfluencer
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 15 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: