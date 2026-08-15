De los restaurantes a las flores: “Besito Pinta’o” apuesta por un nuevo proyecto en Guayama

La activista y creadora de contenido Mar Candelaria, mejor conocida como “Besito Pinta’o” compartió con sus seguidores la emoción de emprender una nueva aventura al inaugurar su primer “Bloom Bar” en Guayama, un proyecto que describió como el cumplimiento de un sueño personal.

A través de sus redes sociales, la influencer anunció que se trata de un puesto de venta de flores naturales. Esta supone otra de las aficiones de Candelaria, quien la desempeña bajo el nombre Reina de las Flores PR.

Según expresó, le ha permitido adquirir nuevos conocimientos en el mundo de la floristería y los arreglos florales.

“Hoy ando cumpliendo un sueño junto a @reinadelasflorespr. Mi primer ‘Bloom Bar’. Aprendiendo mucho”, escribió en una publicación en la que también invitó al público a visitar el espacio ubicado en el sector Pozuelo de Guayama.

El proyecto ofrece una variedad de flores y arreglos para quienes buscan un detalle especial o simplemente desean disfrutar de una experiencia diferente en contacto con la naturaleza y el arte floral.

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“Besito Pinta’o” aprovechó la publicación para destacar el ambiente agradable del día e hizo un llamado a sus seguidores a darse una vuelta por el lugar.

“Ven y visítame en Pozuelo, Guayama, y llévate las flores más bellas. El día está bonito para dar una vuelta. Te espero por acá”, expresó.