Reconocen al Hospital Menonita de Guayama por prácticas amigables con los adultos mayores

El Hospital Menonita de Guayama fue reconocido por el Instituto para la Mejora de la Atención Médica (IHI, por sus siglas en inglés) por sus prácticas amigables con los adultos mayores.

De acuerdo con el Sistema de Salud Menonita, el reconocimiento como participante de la iniciativa “Sistemas de Salud Amigables con las Personas Mayores” avala que la institución implementa prácticas clínicas alineadas al modelo “4Ms”: “lo que importa (what matters), medicación (medication), mentalidad (mentation) y movilidad (mobility)”.

La iniciativa mencionada es liderada a nivel nacional por The John A. Hartford Foundation y el IHI en alianza con la Asociación Estadounidense de Hospitales y la Asociación Católica de Salud de los Estados Unidos, y reúne a miles de instituciones comprometidas con fortalecer el cuidado centrado en las personas mayores.

“En el Sistema de Salud Menonita reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar integral de nuestros pacientes, en especial de nuestros adultos mayores. Ser reconocidos como Age-Friendly Health System es parte de nuestra estrategia integral para ofrecer a esta población un cuidado verdaderamente alineado con sus necesidades", sostuvo Ricardo Hernández Rivera, principal oficial ejecutivo del Sistema de Salud Menonita (SSM), en un comunicado de prensa.

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“En un Puerto Rico donde la población envejeciente continúa en aumento, nuestras instituciones hospitalarias deben enfocarse en responder con sensibilidad, calidad y excelencia a este segmento tan esencial de la población”, agregó.

Por su parte, el director estatal de AARP Puerto Rico, José R. Acarón, destacó el liderato del hospital en esta iniciativa.

“Es vital y urgente el desarrollar sistemas de salud y servicios innovadores amigables a las personas mayores, en los que no se discrimine por edad y se respete su dignidad con sensibilidad humana. Tomando en cuenta que nuestra isla es el cuarto país más envejecido del mundo, adoptar el modelo de un sistema de salud amigable con las personas mayores debe ser la prioridad para toda institución que pretenda atender adecuadamente a esta población”, agregó.

Con este reconocimiento, el Hospital Menonita Guayama pasa a formar parte de una red internacional de más de 5,200 sistemas de salud que trabajan para implementar de manera consistente las mejores prácticas de atención geriátrica en hospitales, clínicas, centros de salud primaria, agencias de salud en el hogar y otras facilidades, se informó.

El reconocimiento se fundamenta en la implementación de cuatro elementos : alinear el cuidado con las metas personales de salud y las preferencias del adulto mayor, incluidas decisiones sobre cuidado al final de la vida; y utilizar solo medicamentos esenciales y seguros, evitando aquellos que puedan perjudicar la movilidad, la cognición o los objetivos del paciente.

Además, prevenir, identificar y manejar condiciones como demencia, depresión y delirio en todos los entornos de cuidado; y promover que los adultos mayores se mantengan en movimiento de forma segura todos los días para preservar su funcionalidad y autonomía.

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Genoveva Ríos Quintero, presidenta de la Asociación Exempleados de Socios en Acción (AESA), consideró que “este es un avance importante y cónsono con la propuesta que AESA ha venido desarrollando, dirigida a garantizar que los adultos mayores reciban servicios de salud fundamentados en un modelo de atención holística, integral y centrado en su bienestar físico, emocional y social”.

El SSM cuenta con seis hospitales de cuidado médico general, un hospital especializado en salud mental, seis centros de salud primaria, siete centros para el cuidado de úlceras y quemaduras, ocho clínicas satélites de salud mental y más de 5,000 empleados.

Además, provee servicios de salud en el hogar y sirve a una población de más de 1.2 millones de personas en su área de servicio y a pacientes de toda la isla.