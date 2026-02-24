El Centro Médico Menonita Cayey estrena Programa de Residencia en Cirugía General

El Centro Médico Menonita Cayey obtuvo la aprobación de un nuevo Programa de Residencia en Cirugía General por parte del Consejo de Acreditación para la Educación Médica de Posgrado (ACGME, por sus siglas en inglés).

El programa integra un currículo para el desarrollo progresivo de competencias, supervisión directa, excelencia clínica y un entorno de aprendizaje estructurado que responde a la evolución de la cirugía moderna y las tecnologías más recientes, informó el Sistema de Salud Menonita (SSM).

De acuerdo con el conglomerado hospitalario, el Programa de Residencia en Cirugía General dará inicio en julio de 2026 y contará con un total de 19 posiciones aprobadas por el ACGME.

“El establecimiento de este programa representa una inversión directa en el futuro del sistema de salud de Puerto Rico. En el Sistema de Salud Menonita tenemos como enfoque formar nuevos cirujanos, que vean a la isla como su lugar de entrenamiento y en donde pueden establecer sus prácticas médicas hacia el futuro”, expresó Ricardo Hernández Rivera, principal oficial ejecutivo del SSM, en un comunicado de prensa.

Los residentes del programa se formarán en un entorno clínico de alto volumen, con acceso a una amplia diversidad de procedimientos quirúrgicos y participación activa desde etapas tempranas del entrenamiento, siempre bajo supervisión especializada con profesionales de prestigio con vasta experiencia y haciendo uso de la más avanzada tecnología, explicó el grupo hospitalario.

Además, el programa integrará oportunidades de investigación clínica y un componente estructurado de wellness, enfocado en el bienestar integral y el desarrollo profesional del residente.

María del Mar Torres, administradora del Centro Médico Menonita Cayey, destacó que “este nuevo programa amplía nuestra capacidad docente y fortalece la experiencia clínica que ofrecemos. La atención individualizada al residente, el acceso cercano a una facultad médica experimentada y un currículo diseñado desde cero bajo estándares actuales hacen de esta residencia una plataforma sólida para el crecimiento profesional”.

“Reiteramos nuestro compromiso con la formación de cirujanos altamente capacitados que puedan responder a las necesidades de los pacientes, siempre teniendo como principios la excelencia, la ética y un enfoque humanizado. En nuestro Sistema esa es la prioridad”, añadió Hernández Rivera.

La nueva residencia se sumará a la de Medicina de Familia y Medicina Interna, que inició en 2025.

El SSM cuenta con seis hospitales de salud física y un hospital especializado en salud mental, el cual forma parte de un sistema integrado de salud mental con ocho clínicas satélites de distintos niveles de atención.

Además, opera facilidades ambulatorias que incluyen seis centros de diagnóstico y tratamiento, siete centros para el cuidado de úlceras y quemaduras.

En total, el SSM emplea a más de 5,000 personas. Asimismo, ofrece servicios de salud en el hogar, que incluyen servicios de ama de llaves y hospicio, y atiende a una población de más de 1.3 millones de personas en su área de servicio primaria.