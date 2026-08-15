Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
15 de agosto de 2026
89°Lluvias dispersas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Habitante de “La Casa de los Famosos México” es captado con un vape

“No sabe disimular nada”, establecieron a través de las redes sociales

15 de agosto de 2026 - 2:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aldo Rendón es uno de los habitantes estelares de la temporada. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El stylist mexicano Aldo Rendón vuelve a estar en boca de todos tras protagonizar un polémico momento en “La Casa de los Famosos México”. De no poder justificarlo, el habitante podría haber incumplido una de las reglas del “reality show”, la cual establece que consumir o fumar a través de un vape está prohibido.

RELACIONADAS

Fue durante la tarde de este viernes, 14 de agosto, que las cámaras del 24/7 de ViX mostraron a Rendón en el vestidor, cuando de pronto se le cayó un objeto que intentó ocultar rápidamente.

El usuario de X “tu tía Sandra” fue el encargado de recuperar las imágenes y difundirlas desde plataformas digitales. Esto abrió un debate sobre lo que sería el objeto en cuestión.

“Las imágenes ya están dando de qué hablar. No sabe disimular nada, nunca se agacha y terminó sentado en el piso para esconderlo”, se dijo desde la cuenta.

De acuerdo con algunos seguidores, este se trataría de un vape de la marca Muha Meds, utilizado comúnmente para consumir extracto de cannabis.

Un recorrido visual por las polémicas figuras que dictaron sentencia gala tras gala en el "reality" más visto de la televisión hispana.Horacio Villalobos, actor y presentador de televisión mexicano.Cristina Porta, presentadora de televisión.
1 / 11 | Las caras del debate: los panelistas que encendieron las galas de "La casa de los famosos 6". Un recorrido visual por las polémicas figuras que dictaron sentencia gala tras gala en el "reality" más visto de la televisión hispana. - Jomar José Rivera Cedeño
Tags
La casa de los famososMéxicotelevisiónReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 15 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: