Habitante de “La Casa de los Famosos México” es captado con un vape
“No sabe disimular nada”, establecieron a través de las redes sociales
15 de agosto de 2026 - 2:23 PM
15 de agosto de 2026 - 2:23 PM
El stylist mexicano Aldo Rendón vuelve a estar en boca de todos tras protagonizar un polémico momento en “La Casa de los Famosos México”. De no poder justificarlo, el habitante podría haber incumplido una de las reglas del “reality show”, la cual establece que consumir o fumar a través de un vape está prohibido.
Fue durante la tarde de este viernes, 14 de agosto, que las cámaras del 24/7 de ViX mostraron a Rendón en el vestidor, cuando de pronto se le cayó un objeto que intentó ocultar rápidamente.
El usuario de X “tu tía Sandra” fue el encargado de recuperar las imágenes y difundirlas desde plataformas digitales. Esto abrió un debate sobre lo que sería el objeto en cuestión.
‼️ MOMENTO EXACTO en que a ALDO RENDÓN se le cae un vapeador durante la transmisión. 😳— La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 14, 2026
Las imágenes ya están dando de qué hablar. No sabe disimular nada, nunca se agacha y terminó sentado en el piso para esconderlo 🙊 pic.twitter.com/OqDd8DhPqC
“Las imágenes ya están dando de qué hablar. No sabe disimular nada, nunca se agacha y terminó sentado en el piso para esconderlo”, se dijo desde la cuenta.
De acuerdo con algunos seguidores, este se trataría de un vape de la marca Muha Meds, utilizado comúnmente para consumir extracto de cannabis.
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