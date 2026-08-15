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Primer vistazo a “Coco 2”: Miguel será adolescente en la esperada secuela

Disney adelantó detalles de la próxima entrega, que llegará a los cines en noviembre de 2029.

15 de agosto de 2026 - 10:56 AM

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"Coco" es la sexta película de Pixar que logra una calificación A+ de la audiencia a través de CinemaScore. (Disney•Pixar / AP)
"Coco" es la sexta película de Pixar que logra una calificación A+ de la audiencia a través de CinemaScore. (Disney•Pixar / AP)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La segunda entrega de “Coco”, ambientada en el tradicional festejo de Día de Los Muertos, una de las más antiguas y populares celebraciones en México, dará el salto a la adolescencia en su nueva etapa, reveló este viernes Disney.

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La franquicia ofreció durante la D23, la mayor convención del coloso del entretenimiento que se celebra este fin de semana en Anaheim (California), las primeras pinceladas del proyecto junto al actor Benjamin Bratt, quien volverá a poner voz al legendario cantante espiritual Ernesto de la Cruz.

El joven Miguel se presentará “más mayor, en edad adolescente, pero aun sosteniendo su guitarra sujeta a la espalda”, explicó Bratt mientras mostraba las primeras imágenes del protagonista de la película, que verá la luz en noviembre de 2029.

“No puedo esperar a volver a dar vida a este personaje... o a volver de entre los muertos”, agregó Bratt en forma de gesto hacia la película, durante el desarrollo del panel en el que Disney reveló el catálogo de novedades cinematográficas y de series para los próximos años.

‘Coco 2’ continuará la emotiva historia de Miguel, un niño mexicano que, impulsado por su sueño de convertirse en músico profesional a pesar de la prohibición familiar, cruzaba por error al colorido y vibrante Mundo de los Muertos durante la festividad del Día de Muertos.

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