“Agradezco esta segunda oportunidad”: Luren Márquez finalmente podrá representar a Perú en Miss Universe 2026

Luego de haber sido destituida como candidata a representar a Perú en Miss Universe 2026, la organización nacional anunció que Luren Márquez fue reinstalada como representante del país sudamericano para el certamen que este año se celebra en Puerto Rico.

Aunque nunca se indicó las razones por las cuales fue apartada inicialmente, la modelo y presentadora de televisión grabó un mensaje pidiendo disculpas, que se publicó en sus redes sociales y en las de la organización .

“Hoy quiero hablar desde la responsabilidad. Cometí errores y acepto las consecuencias de mis decisiones. Ser Miss Perú, requiere asumirlo con responsabilidad y estar a la altura de ser una reina”, explicó Marquez con un semblante serio. “Por eso, pido las disculpas públicamente a la organización de Miss Perú, a Jessica Newton, y a todas las personas que confiaron en mí”.

A diferencia de otros años, la elección de Márquez no se produjo mediante un certamen nacional, sino de manera interna, tras un proceso de evaluación realizado por la organización peruana que incluyó entrevistas, desempeño en pasarela y preparación integral como candidata.

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“Agradezco profundamente y recibo con mucha humildad esta segunda oportunidad, a pesar de lo suscitado. Sé que la organización se rige a ciertos parámetros y reglas que tienen que ser seguidas”, añadió la candidata. “Pero lo que más me indigna en esta situación es que terceras personas hayan usado la situación y mi vulnerabilidad para crear información falsa y especulaciones que no corresponden a la realidad”.

Luego de la sorpresiva destitución y ante el silencio de la organización local, personas en las redes sociales comenzaron a especular sobre las razones por el acto, nombrando falta de compromiso por parte de la modelo, presunta ruptura de acuerdos o incumplimiento en las agendas.

“Desmiento categóricamente cualquier información, datos que se hayan usado de mi persona y que atenten en contra de la organización de Miss Perú”, añadió Márquez de manera eufórica. “Me seguiré preparando con mucha responsabilidad y trabajo para representar a Perú como la primera reina de Ica que va al Miss Universe en la edición 75 de Miss Universe. Nos vemos en Puerto Rico”.

“¡Ay, bendito!”: el mensaje de Miss Perú Universe a Puerto Rico, un día antes de ser destituida Luren Márquez habló con El Nuevo Día, horas previo a que le quitaran la corona.

Entrevista días antes

En una entrevista previa a su destitución, realizada por El Nuevo Día, la peruana describió su participación en el certamen internacional como la materialización de un sueño que, según contó, comenzó aproximadamente dos décadas atrás, cuando seguía el concurso por televisión desde Perú.

“Para mí, representar a mi país en el Miss Universe es un sueño que se hace realidad y se empieza a materializar después de 20 años aproximadamente”, expresó Márquez en ese momento, quien recordó que durante su infancia veía el concurso como algo “inalcanzable” y como “un show de otro planeta”.

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En 2024, Márquez quedó como primera finalista y dos años después obtuvo el título de Miss Perú 2026. Al hablar sobre lo que había cambiado en ella durante ese periodo, destacó su proceso de crecimiento personal y profesional.

“Sin duda alguna, de Puerto Rico me quiero llevar los recuerdos más bonitos de mi vida. Puerto Rico es un país del Caribe que tiene alegría, tiene salsa como Perú. Y (me ilusiona) saber que voy a conectar con su gente, conocer sus bailes tradicionales, su comida, y fue donde nació el reguetón”, explicó en la entrevista con este diario.

La edición 75 del Miss Universe será el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan.