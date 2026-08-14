Giro inesperado en Miss Perú: destituyen a Luren Márquez de cara al Miss Universe 2026

Luren Márquez habló con El Nuevo Día, horas previo a que le quitaran la corona.

A tan solo tres meses de que comience en Puerto Rico la concentración de las candidatas de Miss Universe 2026, la Organización Miss Perú anunció la destitución de Luren Márquez como Miss Perú 2026, dejando en espera a los peruanos de conocer quién será su representante en el certamen internacional, que se celebrará en Puerto Rico en noviembre.

La publicación fue realizada a través de la página de Instagram del certamen nacional. El breve comunicado no especifica las razones que motivaron la decisión. La organización se limitó a señalar que “en los próximos días” ofrecerá mayor información sobre quién representará al Perú en el certamen internacional.

La edición 75 de Miss Universe 2026 se celebrará el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan.

La decisión ocurre meses después de que Márquez fuera designada para ocupar el título.

Apenas un día antes de que se anunciara su destitución, Márquez conversó en exclusiva con El Nuevo Día sobre sus expectativas de cara al Miss Universe 2026 y el significado que tenía para ella representar a su país en Puerto Rico. Dijo también a El Nuevo Día, que esperaba visitar Cabo Rojo, La Perla y el Viejo San Juan, durante lo que sería su visita como reina peruana.

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En 2024, Márquez quedó como primera finalista y dos años después obtuvo el título de Miss Perú 2026.

El Nuevo Día solicitó una reacción a Márquez y la organización de Miss Perú. “Sí, es cierto y no tenemos nada más que decir al respecto”, sostuvo la organización mediante comunicación escrita a El Nuevo Día.