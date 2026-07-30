Miss Universe revela los hoteles donde se quedarán las candidatas en Puerto Rico

La organización de Miss Universe reveló este jueves cuáles serán los hoteles oficiales que servirán de sede para las delegadas que participarán en la histórica celebración del 75 aniversario del certamen, que tendrá como escenario a Puerto Rico durante el próximo mes de noviembre.

De acuerdo con la organización, las participantes permanecerán del 8 al 15 de noviembre en el Wyndham Grand Rio Mar Rainforest, Beach & Golf Resort, en Río Grande, donde comenzarán la agenda oficial del certamen. Posteriormente, del 15 al 25 de noviembre, se trasladarán al San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino, en Condado, desde donde partirán a las principales actividades y compromisos oficiales previos a la noche final.

La organización indicó que ambas propiedades fueron seleccionadas por ofrecer instalaciones y servicios de clase mundial que permitirán albergar a las delegadas durante una de las ediciones más importantes en los 75 años de historia del certamen.

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La agenda oficial se extenderá por varias semanas e incluirá actividades culturales, apariciones públicas, eventos para la prensa internacional y experiencias que buscarán resaltar la oferta turística y cultural de Puerto Rico. La competencia culminará el 24 de noviembre, cuando se celebre la gran final de Miss Universe en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

El pasado mes de septiembre se anunció que Puerto Rico sería la sede de esta edición histórica, convirtiéndose en la cuarta ocasión en que la isla alberga el certamen, luego de las ediciones celebradas en 1972, 2001 y 2002. Este año, la delegada anfitriona es Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto.

1 / 14 | Así fue el paso de Jennifer Barreto por la competencia de Miss Universe Puerto Rico. Jennifer Barreto y Génesis Dávila terminaron agarradas de manos en la recta final del certamen Miss Universe Puerto Rico, celebrado este jueves en el Centro de Bellas Artes de Caguas. - Alexis Cedeño 1 / 14 Así fue el paso de Jennifer Barreto por la competencia de Miss Universe Puerto Rico Jennifer Barreto y Génesis Dávila terminaron agarradas de manos en la recta final del certamen Miss Universe Puerto Rico, celebrado este jueves en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Alexis Cedeño Compartir

Además de conmemorar el aniversario número 75 de Miss Universe, el evento representa una de las principales apuestas de promoción turística para Puerto Rico en el 2026.

La organización adelantó, además, que próximamente iniciará la venta de boletos para el National Costume Show, la Competencia Preliminar y la gran final, mientras que en las próximas semanas divulgará el calendario completo de actividades, así como detalles sobre artistas invitados, jurado, presentadores y eventos abiertos al público.