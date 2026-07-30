Patricia Peña por primera vez en Puerto Rico en tres noches llenas de humor y confesiones

Como parte de una gira internacional que recorrerá Colombia, España y Argentina, entre otros destinos de Latinoamérica y Europa, la comediante dominicana Patricia Peña llegará por primera vez a Puerto Rico con un espectáculo de stand-up comedy, al que ha llamado “Mal Gusto”

La presentación en Puerto Rico se llevará a cabo el próximo viernes 31 de julio, sábado, 1 de agosto y domingo 2 de agosto de 2026 en el Teatro Tapia, en el Viejo San Juan, noches que prometen risas, identificación y muchas confesiones incómodamente divertidas.

Según se informó, a respuesta del público puertorriqueño no se hizo esperar y a tan solo 24 horas del anuncio oficial de esta comediante, la primera y segunda función el viernes, 31 de julio y sábado, 1 de agosto, se vendieron completas, lo que llevó a la producción a abrir una tercera función, a celebrarse el domingo 2 de agosto.

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Las actriz y comediante Eyra Agüero Joubert le estará abriendo el show de stand up este viernes y sábado, mientrsa que el domingo será la comediante puertorriqueña, Cristina Sánchez.

“Mal Gusto”, según se informó, es un show de stand-up que mezcla humor, confesiones atrevidas y una honestidad tan cruda que provoca carcajadas inmediatas.

En este espectáculo, Patricia explora los malos gustos que todos hemos tenido, las decisiones impulsivas que juramos no repetir y esas historias que normalmente solo se cuentan entre amistades o frente a una audiencia lista para reírse absolutamente de todo.

Con un estilo particular, Patricia transforma lo cotidiano en comedia, presentando una versión más madura, divertida y auténtica de sí misma.

“‘Mal Gusto’ conecta con quienes disfrutan reírse de sus propios desastres, reconocen sus contradicciones y aceptan que, al final, todos tenemos un ‘mal gusto’ que recordamos con cariño’, se destacó.

La funciones en Puerto Rico representa para la comediante una parada muy especial dentro de esta gira internacional, que marca no solo su primer encuentro con el público puertorriqueño, sino que se anticipa que será una celebración del humor caribeño y de las historias que nos unen como región.