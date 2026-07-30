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prima:“Spider-Man: Brand New Day”: un gran regreso para el héroe más humano de Marvel

Tom Holland protagoniza la entrega más íntima y humana de su versión de Peter Parker

30 de julio de 2026 - 11:10 PM

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Escena de "Spider-Man: Brand New Day." (Sony Pictures via AP) (Sony Pictures via AP)
Juanma Fernández París
Por Juanma Fernández París
Crítico de cine

Aunque es casi imposible evadir la ola de publicidad y especulación en las redes sociales que suelen acompañar una producción nueva de Marvel Studios, la mejor forma de experimentar la jornada emocional y personal que traza “Spider-Man: Brand New Day”, es sabiendo lo menos posible.

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Dicho eso, a continuación lo que sí se puede decir. Cuando comienza el filme, el Spiderman de Tom Holland está teniendo uno de los mejores momentos como superhéroe. Lo mismo no se puede decir de Peter Parker. Cuando el protagonista no está detrás de la máscara, su vida es solitaria y melancólica, dominada completamente por el borrón y cuenta nueva que lo sacó de las vidas de su mejor amigo (Jacob Batalon) y del amor de su vida (Zendaya).

¿Dónde verla?

Disponible exclusivamente en cines desde hoy.

Lo bueno

Una de las cosas que convirtió el cierre de la primera fase del Marvel Cinematic Universe en un evento especial fue la conexión que desarrolló con esos héroes a través de varias películas. Para que no haya ninguna confusión, “Spider-Man: Brand New Day” no tiene la misma escala que “Avengers: Infinity War” o “Avengers: Endgame”. Lo que sí tiene en común con esos filmes, es que el espectador tiene una conexión especial con el Spider-Man de Tom Holland. Después de una década, esta película le entrega al actor sus mejores momentos con este personaje, con la máscara puesta y sin ella. A nivel actoral, lo mismo se puede decir de Zendaya, Marisa Tomei y Jon Bernthal. Lo que pasa es que explicar la razón sería entrar en territorios de spoilers. La comparación más apropiada con esta película es que evoca de la mejor manera posible los momentos climáticos de la “Spider-Man 2” de Sam Raimi. Más que ningún otro filme protagonizado por Holland, “Brand New Day” captura la grandeza de este superhéroe y cómo su humanidad distintiva inspira mucho más que sus poderes. Muchos llegarán al cine para ver cómo esto se muestra en los momentos más grandes o los juntes épicos de ciertos personajes. Sin embargo, en esta ocasión, son los momentos más íntimos y detalles pequeños que logran que esta sea una de las mejores películas con este personaje de Marvel como su protagonista.

Lo malo

Esto no es algo que sea necesariamente negativo. Pero hay un final falso que extiende la duración del filme y, por un momento, rompe con el ritmo de la película. Afortunadamente, el director Destin Daniel Cretton sabe exactamente lo que está haciendo y guarda el arsenal emocional del filme para su verdadera conclusión. Lo otro que vale la pena mencionar es que la única escena poscréditos está completamente al final de la película y está diseñada para generar especulación sin dar ningún tipo de detalle aparente.

Puntuación- 4.5/5

Tags
Spider ManTom HollandMarvel
ACERCA DEL AUTOR
Juanma Fernández París
Juanma Fernández-París ha sido cinéfilo desde que nació, pero su carrera como cinéfilo profesional se comenzó a concretar cuando completó su bachillerato en Comunicación Pública con énfasis en periodismo y cine....
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