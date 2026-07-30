Dicho eso, a continuación lo que sí se puede decir. Cuando comienza el filme, el Spiderman de Tom Holland está teniendo uno de los mejores momentos como superhéroe. Lo mismo no se puede decir de Peter Parker. Cuando el protagonista no está detrás de la máscara, su vida es solitaria y melancólica , dominada completamente por el borrón y cuenta nueva que lo sacó de las vidas de su mejor amigo (Jacob Batalon) y del amor de su vida (Zendaya).

Una de las cosas que convirtió el cierre de la primera fase del Marvel Cinematic Universe en un evento especial fue la conexión que desarrolló con esos héroes a través de varias películas. Para que no haya ninguna confusión, “Spider-Man: Brand New Day” no tiene la misma escala que “Avengers: Infinity War” o “Avengers: Endgame”. Lo que sí tiene en común con esos filmes, es que el espectador tiene una conexión especial con el Spider-Man de Tom Holland. Después de una década, esta película le entrega al actor sus mejores momentos con este personaje, con la máscara puesta y sin ella. A nivel actoral, lo mismo se puede decir de Zendaya, Marisa Tomei y Jon Bernthal. Lo que pasa es que explicar la razón sería entrar en territorios de spoilers. La comparación más apropiada con esta película es que evoca de la mejor manera posible los momentos climáticos de la “Spider-Man 2” de Sam Raimi. Más que ningún otro filme protagonizado por Holland, “Brand New Day” captura la grandeza de este superhéroe y cómo su humanidad distintiva inspira mucho más que sus poderes. Muchos llegarán al cine para ver cómo esto se muestra en los momentos más grandes o los juntes épicos de ciertos personajes. Sin embargo, en esta ocasión, son los momentos más íntimos y detalles pequeños que logran que esta sea una de las mejores películas con este personaje de Marvel como su protagonista.