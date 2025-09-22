Opinión
22 de septiembre de 2025
85°tormenta
Tom Holland sufre una conmoción cerebral leve en el rodaje de “Spider-Man”

La nueva entrega del filme se estrenará en julio de 2026

22 de septiembre de 2025 - 1:52 PM

El filme se comenzó a rodar el mes pasado en Escocia. (ALLISON DINNER)
Tom Holland tuvo que ser llevado de urgencia al hospital tras sufrir una conmoción cerebral leve durante el rodaje de la nueva entrega de “Spider-Man”, pero se espera que en unos “pocos días” pueda regresar al trabajo, según informaron varios medios estadounidenses.

Holland resultó herido el viernes mientras realizaba una acrobacia en el rodaje, que se está desarrollando estos días en los estudios Leavesden, en Watford, al noroeste de Londres.

El rodaje fue suspendido para que el actor británico fuera tratado y se decidió que se tomara unos días de descanso, pero se encuentra bien.

Incluso al día siguiente del incidente, Holland asistió junto a su novia, Zendaya, a una gala benéfica en la sede de la casa de subastas Christie’s en Londres.

Frente a cientos de luces de cámaras fotográficas, Zendaya posó muy feliz el 5 de enero en la alfombra roja de los Golden Globes 2025.Pero lo que más llamó la atención no fue su "look", sino el solitario de diamante que llevaba en el dedo anular izquierdo.En 2021 confirmaron públicamente su amor.
FOTOS: Este sería el anillo de compromiso de Zendaya. Frente a cientos de luces de cámaras fotográficas, Zendaya posó muy feliz el 5 de enero en la alfombra roja de los Golden Globes 2025.

Según fuentes citadas por Deadline, este lunes se celebrará una reunión para ajustar el plan de rodaje de la película, que comenzó el mes pasado en Escocia.

“Spider-Man: Brand New Day” es la cuarta entrega de la saga del hombre arañan protagonizada por Holland tras “Spider-Man: Homecoming” (2017), “Spider-Man: Far From Home” (2019) y “Spider-Man: No Way Home” (2021), que fue la película más taquillera en el mundo, con una recaudación de 1.910 millones de dólares.

Una cifra que la sitúa como la octava película de mayor recaudación de la historia del cine.

La nueva entrega se estrenará en julio de 2026, según anunció Sony Pictures el año pasado.

Spider ManHollywoodTom Holland
