Otilio Warrington “Bizcocho” y el arte de hacer reír sin importar el tiempo

Sin lugar a dudas, Otilio Warrington, “Bizcocho”, es uno de los actores y comediantes más queridos por el público local, gracias a su humildad, carisma y a las innumerables risas que ha provocado con personajes tan emblemáticos como Cuca Gómez.

En las próximas semanas, ese mismo público tendrá la oportunidad de reencontrarse con su talento y disfrutar de la obra de comedia “Cuca Gómez: La Cenicienta”, una divertida adaptación del clásico cuento infantil, llevada con ingenio y sabor boricua.

“Me siento bendecido de que el público me respaldó y llenó las salas hace dos años con la obra ‘La verdadera historia de Cuca Gómez’, donde se llevaron una buena impresión y se lo disfrutaron tanto que llenamos 24 funciones”, expresó el veterano comediante de 77 años. “Hace unos meses atrás se me ocurrió la idea de hacer la historia de la Cenicienta con Cuca Gómez y se lo comenté a David Bernier, esposo de Alexandra Fuentes, quien junto a Juan Ward son los productores del espectáculo. Luego de explicarles la idea, accedieron a hacer esta nueva obra escrita por Alexis Sebastián Méndez y dirigida por Gil René Rodríguez”.

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En esta ocasión, la producción se presentará el sábado, 6 de junio de 2026, a las 8:00 de la noche y el domingo, 7 de junio a las 3:00 y 5:30 de la tarde en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce, además del sábado, 13 de junio a las 8:00 de la noche en el Teatro Yagüez, en Mayagüez.

“Esta es una versión libre de la Cenicienta, pero entremedio se entrelazan una serie de situaciones absurdas que se le añaden a la historia original. Es Cuca Gómez haciendo de Cenicienta con otros matices, ya que ella es mucho más activa y fregona que el personaje original, pero tiene que ser elegante en todo momento”, destacó el artista nacido en Santurce y criado en el residencial público Luis Lloréns Torres.

La obra reúne a varias figuras reconocidas del entretenimiento puertorriqueño como Tita Guerrero como la hada madrina, Herbert Cruz y Julio Ramos como las hermanastras, Braulio Castillo hijo en el papel del príncipe, Sara Pastor como la madrastra, Gerardo Ortiz interpretando al rey, Scottie Durán como el conejo villano y Gil Viera “Colibrí” como el Chasqui.

Por qué es tan querida

Ni el propio Bizcocho logra explicarse completamente el fenómeno detrás del personaje de Cuca Gomez y cómo ha logrado calar dentro de la cultura puertorriqueña. “Para mí es un misterio. Durante todo el tiempo en el que no hice el personaje, que fueron varias décadas, la gente seguía preguntando por Cuca Gómez”, mencionó Warrington. “Siempre la mencionaban, sobre todo los analistas y los políticos, usando su frase: ‘yo lo fabrico, yo lo uso y yo lo recomiendo’. Esa frase quedó acuñada en el pueblo puertorriqueño. No sé qué tiene el personaje, pero a la gente le encanta. Es un personaje limpio, cómico y que estimula el desarrollo personal y te impulsa a echar hacia adelante y te dice que no hay fronteras”.

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Este personaje surgió a principios de la década de 1980 en el popular programa "Los Kakukómikos", tras una propuesta del fenecido productor Paquito Cordero, quien le sugirió interpretar a una mujer para integrarse al nuevo espacio de comedia.

“Paco me llamó un día y me dice: ‘Bizcocho, Telemundo me está pidiendo hacer un programa que se llamará ‘Los Kakukómikos’ con varios comediantes. ¿Tú te atreves a vestirte de mujer?’”, narró el comediante que comenzó a trabajar a los 19 años en los programas de comedia del productor Tommy Muñiz. “En aquel momento estaba un poco corto de dinero y le dije: ‘Yo hago de vaquero, de bombero o de lo que sea. Dime cuándo empezamos’. Y ahí comenzamos a darle forma al personaje”.

“Si mañana muriera y volviera a nacer, quiero volver a ser Bizcocho” Siente “mariposas”. El veterano comediante Otilio Warrington regresa al teatro, luego de 15 años y con una carrera artística de 54 años.

A pesar de llevar más de cinco décadas en el negocio del entretenimiento, Bizcocho sigue subiendo al escenario con la misma pasión de siempre, ya que, como explicó, es parte de su misión de vida. “Cuando uno llega al mundo, lo hace con unas especificaciones y unos talentos otorgados por Dios para desarrollarlos en la tierra. Uno de mis mandatos era hacer reír a la gente”, añadió el padre de tres hijos, abuelo de cinco nietos y bisabuelo de dos niños. “A mí me encanta ver a las personas disfrutar, aunque sé que no es fácil; de hecho, considero que es de las cosas más difíciles que hay en la vida. Sin embargo, me ha tocado hacer reír a la gente incluso en momentos difíciles, como cuando falleció mi mamá, pero lo he hecho porque era parte de mi trabajo y de mi misión de vida”.

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De aquí vengo yo: Otilio Warrington El comediante nos muestra donde creció, estudió y logró el sueño de ser un artista famoso,

Con la obra “Cuca Gómez: La Cenicienta”, Bizcocho no solo tratará de llevar al pie de la letra su razón de ser, sino que promete una experiencia divertida, llena de momentos para disfrutar y olvidarse, aunque sea por un rato de las preocupaciones del día a día. Porque si algo ha logrado este personaje a través de los años, es recordarnos que siempre hay una buena razón para sonreír.