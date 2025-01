Tom Holland revela la fecha de su retiro de la actuación

Así se lo ha hecho saber a Men’s Health en recientes declaraciones: “Cuando tenga hijos, ya no me verán en películas. Solo el golf y papá. Sencillamente, desapareceré de la faz de la Tierra” , aseguró Holland sobre el momento escogido para alejarse completamente de los focos.

En cuanto a la razón de que no apareciese posando junto a Zendaya durante las premieres de “ Dune: Parte 2″ y “Challengers” , se debe, según explicó, a que no es su momento, sino el de su pareja sentimental.

“No es mi momento, es su momento, y si vamos juntos, se trata de nosotros”, sentenció el protagonista de “ Uncharted” y “The Crowded Room” . Por otro lado, se espera que, tras “ No Way Home” , Zendaya tenga un pequeño papel en “Spider-Man 4″, cuya dirección correrá a cargo de Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos).

Según informaba recientemente The Hollywood Reporter, Holland tendrá un papel principal en el filme junto a otras estrellas como Anne Hathaway y Robert Pattinson, mientras que Zendaya interpretará a un personaje secundario, al igual que Lupita Nyong’o.

En lo referente a “Spider-Man 4″, los últimos rumores sugerían que Kevin Feige, el CEO de Marvel Studios, no estaba del todo convencido con el guion y que este se encuentra en fase de reescritura, experimentando cambios significativos en su trama. Así como también las posibles apariciones en The Punisher y un Mefisto encarnado por Sacha Baron Cohen. Por otra parte, se rumorea el regreso de Andrew Garfield como Peter Parker tras “No Way Home”, aunque este ha negado recientemente estar involucrado en la cinta, pero también ha mostrado disposición a enfundarse nuevamente el traje del superhéroe.