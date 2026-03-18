Lanzan tráiler de “Spider-Man: Brand New Day”
La nueva película protagonizada por Tom Holland muestra a un héroe más solitario, con un tono más oscuro y nuevos antagonistas
18 de marzo de 2026 - 10:53 AM
18 de marzo de 2026 - 10:53 AM
El nuevo tráiler de "Spider-Man: Brand New Day" ya es una realidad y ha desatado la emoción de los fans del Universo Cinematográfico de Marvel. La esperada película protagonizada por Tom Holland marca una nueva etapa en la vida de Peter Parker, con un enfoque más íntimo, emocional y peligroso.
El adelanto confirma que esta cuarta entrega traerá un tono más oscuro. Spider-Man estará enfrentando no solo a nuevos enemigos, sino también a las consecuencias de haber sido borrado de la memoria de todos tras los eventos de "No Way Home".
El tráiler muestra a un Peter Parker completamente aislado, intentando reconstruir su vida mientras sigue protegiendo Nueva York en las sombras. Sin identidad pública y sin el apoyo de sus seres queridos, el héroe deberá enfrentarse a un mundo que ya no lo recuerda.
Uno de los puntos más impactantes es la relación con MJ, interpretada por Zendaya, quien aparece en el avance sin recordar quién es Peter, lo que añade un fuerte componente emocional a la historia.
El adelanto también deja ver un cambio importante en el tono de la saga. Esta vez, Spider-Man se enfrentará a amenazas mucho más peligrosas y complejas.
Entre los personajes que destacan están The Punisher, interpretado por Jon Bernthal y Scorpion, quien regresa como uno de los antagonistas principales.
Además, el tráiler sugiere la aparición de Hulk, interpretado por Mark Ruffalo, lo que conectará esta historia con el resto del Universo Marvel.
La película llegará a los cines en Puerto Rico el 30 de julio y a Estados Unidos el 31 de julio.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: