Lanzan tráiler de “Spider-Man: Brand New Day”

El nuevo tráiler de "Spider-Man: Brand New Day" ya es una realidad y ha desatado la emoción de los fans del Universo Cinematográfico de Marvel. La esperada película protagonizada por Tom Holland marca una nueva etapa en la vida de Peter Parker, con un enfoque más íntimo, emocional y peligroso.

El adelanto confirma que esta cuarta entrega traerá un tono más oscuro. Spider-Man estará enfrentando no solo a nuevos enemigos, sino también a las consecuencias de haber sido borrado de la memoria de todos tras los eventos de "No Way Home".

Un Spider-Man más solitario y emocional

El tráiler muestra a un Peter Parker completamente aislado, intentando reconstruir su vida mientras sigue protegiendo Nueva York en las sombras. Sin identidad pública y sin el apoyo de sus seres queridos, el héroe deberá enfrentarse a un mundo que ya no lo recuerda.

Uno de los puntos más impactantes es la relación con MJ, interpretada por Zendaya, quien aparece en el avance sin recordar quién es Peter, lo que añade un fuerte componente emocional a la historia.

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Nuevos villanos y un tono más oscuro

El adelanto también deja ver un cambio importante en el tono de la saga. Esta vez, Spider-Man se enfrentará a amenazas mucho más peligrosas y complejas.

Entre los personajes que destacan están The Punisher, interpretado por Jon Bernthal y Scorpion, quien regresa como uno de los antagonistas principales.

Además, el tráiler sugiere la aparición de Hulk, interpretado por Mark Ruffalo, lo que conectará esta historia con el resto del Universo Marvel.