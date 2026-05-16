¡Sorpresa! Bad Bunny llega al Zara de Plaza Las Américas para el lanzamiento de su marca

Por un instante, cientos de fanáticos y curiosos fueron tomados por sorpresa al ver caminando por los pasillos del centro comercial Plaza Las Américas a la súper estrella de la música, Bad Bunny. La razón por la cual el “Conejo Malo” hizo su aparición fue para ver de primera mano cómo la tienda Zara se transformó para acomodar las piezas exclusivas de “Benito Antonio”, la nueva y esperada colección de ropa del artista, en colaboración con la famosa cadena de ropa española.

El concepto visual y la decoración del espacio se inspiraron en la estética creativa y el estilo personal del artista, transportando a los compradores directamente al universo de la estrella boricua. Luego de entrar al establecimiento, el exponente urbano causó revuelo en las redes sociales al ser captado saliendo del local con las manos llenas de su propia mercancía, mientras era seguido por los presentes.

Ya Bad Bunny venía haciendo guiños con lo que sería “Benito Antonio”, pues el logotipo había sido revelado en otra instancia. Por ejemplo, estaba impreso en la silla en la que se preparó para la Met Gala.

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Bad Bunny dejó su sello en la Met Gala 2026 llegando a la alfombra como una versión de sí mismo 50 años en el futuro. El look surge como respuesta directa al tema de la exposición del Costume Institute de este año, The Aging Body, curada por Andrew Bolton. (Suministrada/Eric Rojas)

Al momento, solo se puede acceder a la colección en la tienda del centro comercial en San Juan, pero al realizar una búsqueda de la marca y tienda, ya está disponible un enlace en la página web oficial.

Este junte no es una sorpresa para quienes siguen de cerca la moda. Según se ha reportado en El Nuevo Día, el vínculo entre Bad Bunny y Zara viene desarrollándose desde hace un tiempo a través de sutiles guiños en su vestimenta diaria y apariciones públicas, como fue el caso de la ropa utilizada en el espectáculo de medio tiempo del pasado Super Bowl en San Francisco, así como la vestimenta utilizada en la alfombra roja del Met Gala hace unas semanas, entre otras.

La aparición en Puerto Rico ocurre en medio de un año sumamente activo para Benito Antonio Martínez Ocasio. En los últimos meses, el artista ha estado en el ojo público no solo por sus constantes innovaciones en la moda y sus influyentes proyectos comerciales, sino también por sus recientes presentaciones en América Latina con su gira de conciertos “Debí tirar más fotos World Tour”. De hecho, la segunda fase de esta gira comenzará nuevamente el próximo 22 de mayo en el Estadio Olimpic Lluis Companys de Barcelona, España. La gira continuará por países como Portugal, Francia, Países Bajos, Italia, Alemania y Suecia, entre otros. La última función de la gira será el 22 de julio de 2026 en Bruselas, Bélgica.

Con el estreno de esta línea de ropa en su tierra natal, Bad Bunny reafirma que su impacto trasciende los escenarios, consolidándose como un verdadero ícono de la cultura popular global que mueve masas.