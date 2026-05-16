Celebran el cumpleaños del “Payaso Tatín”

Alex DJ, presentador del espacio televisivo, organizó una emotiva celebración en la que se destacó la calidad humana del personaje que ha marcado la vida de la familia puertorriqueña.

Al inicio, el animador indicó: “Hoy celebramos el cumpleaños de un gran amigo, hermano, Tatín. ¡Vamos a cantarle cumpleaños a Tatín!”.

Miguel Resto Solís, intérprete del “Payaso Tatín”, quedó impactado al escuchar la algarabía que se formó en el estudio de Telemundo. Solo miraba a Alex DJ, mientras sus ojos expresaban emoción.

“Tatín, gracias, ¡gracias por todos estos años!”, manifestó antes de leer una carta que escribió en su camerino, “para que no se me pasara nada”.

PUBLICIDAD

Alex DJ mencionó en la misiva que hace ocho años la producción llamó al “Payaso Tatín” para grabar un programa piloto de lo que sería “Puerto Rico gana”, con la salvedad de que “no podíamos pagarte”.

El presentador continuó: “Tú nunca preguntaste por dinero; solo dijiste, cuándo y a qué hora lo vamos a grabar. Hoy, luego de siete años en la televisión, escribiendo esta carta en mi camerino, estaba tratando de buscar en mi mente si alguna vez en todos estos años habíamos tenido alguna situación o discusión contigo y la respuesta es nunca. ¡La respuesta es nunca!”.

El “payamago” agradeció a Alex DJ y a Adolfo Ontivero por la oportunidad de tenerlo a su lado por tantos años. El intérprete lleva más de 50 años maquillándose todos los días.

“Para mí, ha sido un honor estar al lado tuyo y de todos los compañeros. Ha sido realmente una dicha. Yo llevo unos 36 años en televisión. Estuve muchos años con ‘Tío Nobel’ y haciendo comedia en ‘Wilson Wilson’, siempre como Tatín”, narró.

El payaso añadió que justo cuando pensaba que por sus años no tendría más oportunidades en televisión, “Puerto Rico gana” le abrió las puertas.

“Morci” y “Cuajo” se unieron a la celebración con sus ocurrencias y no dejaron de embromar a su amigo “Tatín” por sus habilidades como “payamago”.

El “Payaso Tatín” se dio a conocer públicamente de la mano del “Tío Nobel” en la década de 1980. Su paso por la televisión local ha sido histórico y marcado con su icónica frase, “china mondada, mantecado frostisiado, 1-2-3, pan, chocolate y café”.