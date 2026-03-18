Exmodelo de “Puerto Rico gana” se opera la nariz y comparte su experiencia: “Casi no podía respirar”

Tras más de cinco años considerada un rostro familiar en los hogares puertorriqueños a través de “Puerto Rico gana”, en octubre de 2024 Stephanie Font Rodríguez cerró un capítulo fundamental en su carrera. Su despedida del programa de juegos de Telemundo Puerto Rico no solo marcó el fin de una etapa profesional, sino el inicio de su viaje más personal: la maternidad.

Junto a su pareja, el cantautor Christian Daniel, la empresaria le dio la bienvenida a su primogénito, Sebastián. La llegada de su primogénito redefinió sus prioridades y ahora comparte con su público una versión más íntima y plena.

Ayer, por ejemplo, Font Rodríguez acudió a sus redes sociales para compartir parte del proceso de recuperación una cirugía plástica a la que se sometió. Hace una semana la presentadora se realizó una rinoplastía.

“Les voy a compartir un poquito de mi experiencia con la rinoplastía. ‘Disclaimer’: las fotos están cruditas, cero glamour, pero 100% reales… así que no me juzguen mucho", advirtió.

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La publicación incluyó un video donde mostró los efectos secundarios de la operación. A pesar de lo complicado, Font Rodríguez se describió “emocionada”.

“Esta semana, ustedes no saben lo difícil que fueron los primeros 3-4 días”, comenzó. Según explicó, decidió hacerse la cirugía para corregir una lesión que tenía desde pequeña.

La propietaria de SunTan PR & Esthetics, de igual modo, confesó que durante los primeros días “casi no podías respirar” y “tenía que dormir sentada”. “Estoy emocionada. Les quería contar un poquito de lo que fue mi experiencia no para que se asusten, pero quería contarles un poquito de lo que fue mi proceso que no tiene que ser su proceso”, agregó.