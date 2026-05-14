Celebración salsera con más de 60 músicos en escena

La Orquesta Filarmónica de Puerto Rico ofreció detalles de "Jala Jala: El Combo Filarmónico", el espectáculo que rendirá homenaje a la música de El Gran Combo de Puerto Rico y que subirá a escena el próximo sábado, 23 de mayo en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.

La conferencia de prensa, celebrada en Telemundo Puerto Rico, sirvió como escenario para compartir detalles relacionados a la producción, la experiencia musical y las participaciones especiales que formarán parte de esta celebración de la salsa y la música filarmónica.

El encuentro con los medios comenzó con un "flashmob" que sorprendió a los presentes y adelantó el ambiente festivo que caracterizará el espectáculo. De igual forma, se confirmó la participación de la agrupación Carlos García y Otra Nota como intérpretes invitados de los éxitos más emblemáticos del “Combo de Puerto Rico”, acompañados por la majestuosidad de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Durante la conferencia también participaron el licenciado Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Fundación Arturo Somohano y la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano; el productor Rafo Muñiz; y el maestro Isidro Infante, quien tendrá a su cargo la dirección musical del concierto.

En su mensaje, Maldonado destacó que este nuevo proyecto continúa ampliando el legado de la Filarmónica al fusionar la música clásica con géneros arraigados en la cultura popular puertorriqueña. Mientras, Rafo Muñiz por su parte, resaltó la importancia de seguir desarrollando producciones únicas que conecten con el público local y celebren la música que forma parte de la identidad del país.

El maestro Isidro Infante también compartió la emoción que representa dirigir por primera vez a la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, así como el privilegio de rendir homenaje al repertorio musical de El Gran Combo de Puerto Rico, agrupación que ha marcado generaciones dentro y fuera de la isla.

La actividad contó además con la presencia de invitados especiales entre ellos el periodista Jorge Rivera Nieves, quien tendrá una participación especial en el espectáculo.

“Jala Jala: El Combo Filarmónico”, producido por Rafo Muñiz y con el auspicio de Tu Coop, Municipio de San Juan y la Compañía de Turismo de Puerto Rico, reunirá a más de 60 músicos en escena en una propuesta musical que presentará nuevos arreglos filarmónicos de algunos de los temas más icónicos de El Gran Combo de Puerto Rico.