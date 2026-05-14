Daddy Yankee sorprende a los fanáticos de Ed Sheeran en Puerto Rico

Un invitado especial, muy conocido por los puertorriqueños, fue lo que tuvo anoche la estrella internacional Ed Sheeran, en su concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El artista británico hizo su asignación al seleccionar al cantante Daddy Yankee como el gran invitado sorpresa del espectáculo musical de su gira de conciertos “Loop Tour”.

Los fans del artista británico jamás imaginaron que el regreso del llamado “Big Boss” al escenario del Choliseo, donde se despidió en el 2023, sería por la invitación del intérprete de “Shape of You”.

Sheeran es uno de los cantantes que le gusta experimentar en la música por lo que ha colaborado con artistas de géneros y nacionalidades diversas como Shakira y J Balvin, por mencionar algunos.

Desde esa apertura, invitó a Daddy Yankee a ser parte de su concierto en Puerto Rico y hasta acompañarlo con la guitarra.

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La aparición de Daddy Yankee desató el frenesí y la euforia del público. En cuanto se escucharon las primeras notas la colaboración de Daddy Yankee y Bizarrap,"BZRP Music Sessions, Vol. 0/66″, los asistentes sacaron los celulares porque vaticinaban lo que venía.

“El Cangri” comenzó a interpretar su famosa colaboración en medio de gritos y del entusiasmo de Ed Sheeran que lo acompañó con la guitarra.

Acto seguido Daddy Yankee interpretó parte de su éxito "Sonríele", uno de sus temas más escuchados tras su conversión espiritual.

Ed Sheeran, por su parte, ofreció un espectáculo de altura donde los asistentes salieron muy complacidos y satisfechos con la actuación del intérprete de “Perfect”, a juzgar por la reacción de la audiencia en diferentes videos que se difunden en las redes sociales.