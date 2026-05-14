Un “reality” con propósito: así es “El ascenso empresarial” de WIPR

En momentos en que muchos puertorriqueños buscan oportunidades fuera de la isla, WIPR apuesta por recordar que el talento y el crecimiento empresarial también pueden florecer aquí. Con una mezcla de entretenimiento, educación y asesoría real para comerciantes, el nuevo programa “El ascenso empresarial” llega a la televisión puertorriqueña con la intención de convertirse en mucho más que un “reality show”.

Esta producción, liderada por Danilo Beauchamp y Jumil Cabán, y respaldada por WIPR y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), busca orientar a empresarios y futuros emprendedores sobre las herramientas disponibles para fortalecer sus negocios.

“Llevamos muchos meses trabajando en esta iniciativa que surge de una idea presentada por Danilo y Jumil. El objetivo es tener una alternativa televisiva que brinde ‘coaching’ a empresarios o nuevos emprendedores, y que les permita conocer las ayudas y beneficios disponibles en el Gobierno de Puerto Rico para desarrollar sus empresas”, indicó Luis A. Rodríguez Díaz, presidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. El empresario destacó que el proyecto se desarrolló en colaboración con el secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, quien ha sido pieza clave en la producción.

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El programa estrenará el jueves, 14 de mayo, y se transmitirá todos los martes y jueves a las 9:00 p.m. a través de WIPR. La producción seguirá a un grupo de emprendedores previamente seleccionados que recibirán mentoría, capacitación y acompañamiento estratégico para fortalecer y expandir sus negocios, mientras comparten con la audiencia los retos y aprendizajes de su proceso de crecimiento a lo largo de una temporada de 13 episodios.

“El ascenso empresarial”, transmitido por WIPR, es una nueva propuesta televisiva dirigida a apoyar, orientar y visibilizar el talento empresarial puertorriqueño. (Suministrada)

Más allá de la competencia televisiva, la intención principal de “El ascenso empresarial” es orientar. Beauchamp aseguró que incluso él, siendo empresario desde hace años, desconocía muchas de las ayudas disponibles para los comerciantes en Puerto Rico. Para el productor, animador y comediante, uno de los problemas más grandes actualmente es la falta de información, lo que provoca que muchos emprendedores enfrenten dificultades innecesarias o incluso decidan abandonar la isla en busca de oportunidades que ya existen aquí.

“Quisiera que con este programa, además de que cierren cada vez menos negocios en Puerto Rico, que los empresarios tengan las herramientas para emprender con éxito y que la gente me diga en la calle que gracias al programa pudo mejorar sus números y corregir fallas en su negocio”, expresó Beauchamp al hablar sobre lo que espera lograr con esta primera temporada. Por su parte, Rodríguez señaló que la meta es mantener informados y motivados a los ciudadanos para que continúen desarrollando sus metas empresariales.

Grandes retos

Sin embargo, llevar esta idea a la pantalla no ha sido sencillo. Beauchamp confesó que uno de sus mayores retos fue lograr una convocatoria efectiva, aunque se sorprendió al recibir más de 100 solicitudes en apenas dos semanas. De ahí, se seleccionaron 20 participantes que cumplieron con varios requisitos como que tuviera más de dos años en operación y que estuvieran enfocados en crecer de una manera seria y sostenible. Otro desafío importante durante la producción del programa ha sido encontrar el balance entre educación y entretenimiento. “Queremos que la gente aprenda, pero también que se mantenga conectada con la tensión, los premios y las decisiones del jurado”, explicó Beauchamp.

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El formato del programa, conducido por Diane Ferrer, combina elementos de competencia y mentoría. En cada episodio participarán dos empresas que presentarán sus productos o servicios ante un jurado compuesto por comerciantes invitados, conocido como el “Penthouse del éxito”. Los expertos ofrecerán críticas constructivas relacionadas con áreas como recursos humanos, mercadeo y distribución. Además, los participantes recibirán orientación y contactos que les ayuden a mejorar sus operaciones. Al finalizar cada episodio, el que mejor se haya desarrollado recibirá un incentivo de $1,000.