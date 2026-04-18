WIPR anuncia modernización de infraestructura de transmisión en Puerto Rico

El presidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), Luis A. Rodríguez Díaz, anunció hoy un proyecto de modernización y fortalecimiento de la infraestructura de transmisión de WIPR Radio y Televisión, dirigido a ampliar la cobertura y capacidad de los servicios públicos de información y comunicación en toda la isla.

“Con esta iniciativa, reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo de Puerto Rico, fortaleciendo una red de comunicación pública moderna, confiable y preparada para responder a los retos del presente y del futuro”, expresó Rodríguez Díaz.

Durante más de 65 años de operación ininterrumpida, WIPR ha sido un componente esencial del sistema de comunicación pública. Su plataforma integrada —compuesta por tres canales de televisión, dos estaciones de radio AM y FM, así como su presencia digital a través de página web, redes sociales y aplicación móvil— posiciona a la corporación como una de las redes de comunicación más abarcadoras de Puerto Rico.

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Gracias a la ubicación de sus oficinas centrales en San Juan y a su red de instalaciones a través de la isla, WIPR mantiene una gran capacidad operacional para la difusión de información oficial, programación educativa, orientación ciudadana y cobertura durante emergencias y eventos de alto interés.

Las facilidades de transmisión de la corporación están distribuidas en puntos clave, fortaleciendo el alcance del sistema. Entre estas se destacan:

Aguas Buenas – Torre y transmisor de televisión y radio, así como punto fundamental para la generación del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS).

Torre y transmisor de televisión y radio, así como punto fundamental para la generación del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS). Cabo Rojo – Torre de transmisión con valor estratégico para comunicaciones de emergencia.

Torre de transmisión con valor estratégico para comunicaciones de emergencia. Cayey – Centro principal del proyecto de expansión y modernización, con capacidad para radio, televisión y apoyo a agencias estatales y federales, además de ser eje del desarrollo tecnológico vinculado a ATSC – Next Gen TV.

Centro principal del proyecto de expansión y modernización, con capacidad para radio, televisión y apoyo a agencias estatales y federales, además de ser eje del desarrollo tecnológico vinculado a ATSC – Next Gen TV. Jayuya – Torre con repetidor de señal de televisión.

Torre con repetidor de señal de televisión. Maricao – Transmisor de televisión Canal 3 con cobertura al oeste central.

Transmisor de televisión Canal 3 con cobertura al oeste central. Mayagüez – Oficinas secundarias, estudios y centro alterno de transmisión.

Oficinas secundarias, estudios y centro alterno de transmisión. San Juan – Oficinas centrales y estudios principales.

Oficinas centrales y estudios principales. Río Piedras – Facilidades de radio.

Como parte de esta visión, WIPR adelanta un proceso integral de modernización de su infraestructura de transmisión, enfocado en elevar la confiabilidad, continuidad y resiliencia del sistema de telecomunicaciones públicas de Puerto Rico.

Uno de los proyectos más importantes se desarrolla en Cayey, donde se construye una nueva torre de comunicaciones de 750 pies de altura, proyectada como la más alta de Puerto Rico y el Caribe. Esta obra forma parte de una asignación federal otorgada por la Federal Communications Commission (FCC), que supera los cinco millones de dólares, con el propósito de optimizar la capacidad de transmisión de las estaciones de radio y televisión de WIPR.

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El proyecto cuenta con el respaldo de FEMA, COR3, programas de Vivienda CDBG y el DRNA, consolidándose como una de las iniciativas de infraestructura de telecomunicaciones más importantes del Caribe. Asimismo, su desarrollo se ha llevado a cabo cumpliendo con estándares de protección ambiental, integrando medidas de restauración y reforestación en áreas impactadas por los huracanes Irma y María.

Con el levantamiento de esta nueva antena, se logrará una optimización significativa de la señal, garantizando una cobertura más robusta y confiable, con capacidad para responder antes, durante y después de eventos atmosféricos u otras situaciones críticas.

“Esta inversión fortalece nuestra capacidad de servir al pueblo con información segura y de alta calidad, al tiempo que posiciona a Puerto Rico a la vanguardia en infraestructura de telecomunicaciones públicas en la región”, concluyó el presidente.