Últimas Noticias
1 de noviembre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Andrés Waldemar se une a WIPR

El canal, de igual manera, anunció el estreno de las nuevas temporadas de sus programas “Aquí estamos” y “El mediodía”

1 de noviembre de 2025 - 10:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En esta temporada también se incorpora Manuel Diana, quien llevará entrevistas y reportajes. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) anunció el estreno de las nuevas temporadas de sus programas “Aquí estamos” y “El mediodía”, dos producciones que regresan con energía renovada, más segmentos y contenido para el público puertorriqueño.

A partir del lunes, 3 de noviembre, “El mediodía” regresa a las 12:30 p.m. con la conducción de Vivianie Díaz y Jesse Calderón, con un formato que combina información, entretenimiento y temas de interés para toda la familia.

Por su parte, “Aquí estamos” estrenará a las 4:00 p.m., con una nueva etapa conducida por Shanira Blanco y Andrés Waldemar, quien se une oficialmente al equipo como presentador. En esta temporada también se incorpora Manuel Diana, quien llevará entrevistas y reportajes desde distintos puntos de la isla.

“En WIPR seguimos apostando a producciones locales de calidad que conecten con nuestra audiencia. ‘Aquí estamos’ y ‘El mediodía’ son programas creados para informar, entretener y acompañar al público puertorriqueño en su día a día”, expresó Luis A. Rodríguez Díaz, presidente de WIPR.

Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia.
