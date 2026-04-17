Natalia Rivera pierde un zapato en pleno “show”: “Yo como que me lo olía”

A las 11:30 a.m., Puerto Rico sintoniza Wapa TV para disfrutar de moda, bailes y energía. Pero, a veces, la audiencia recibe algo mucho más humano: una silla que se mueve antes de tiempo o una reacción hilarante ante una caja de sorpresas.

Los “bloopers” de Natalia Rivera se han vuelto tan icónicos como sus “looks” del día. A través de estos imprevistos, la presentadora demuestra que su mayor talento es saber recuperarse con una sonrisa.

Esta mañana, Rivera vivió otro momento inesperado. En esta ocasión se le rompió un zapato.

“No es un programa de ‘Pégate’ sin una que otra ocurrencia que pone a producción a sudar. Esta vez nos tocó buscar pega para los zapatos de Natalia Rivera. ¡Hasta los contratiempos nos los gozamos!”, expresó la producción a través de sus redes sociales.

“Esta humedad en Puerto Rico, me voy a quedar sin zapatos. Esto nos pasa al 99.9% de las mujere en Puerto Rico, la humedad es el peor enemigo de los zapatos, y yo como que me lo olía que me iba a pasar, pero, me los quise poner hoy”, dijo.

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Natalia continuó: “Uno en recuperación y el otro se me está rompiendo. Ya estos, después de aquí, en el zafacón”.

¿Es posible ser una de las figuras más influyentes de la televisión y, al mismo tiempo, la protagonista de los ‘bloopers’ más virales del año? Rivera ha demostrado que sí.