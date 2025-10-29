“Dios nos llama a ser aliadas, no rivales”: Alexandra Pomales a Natalia Rivera

La excoanimadora de “La bóveda de TeleOnce”, asimismo, manifestó que desde su llegada se lo ha gozado todo. Asimismo, resaltó que lo más que disfruta es la “alegría” que tienen todos.

Mediante los comentarios en las redes sociales la audiencia también ha manifestado su alegría por el regreso de Pomales a la pantalla. “Qué bueno verte brillar”, “La mejor” y “Ella es excelente” son solo tres de los muchos mensajes que lo confirman.

Esta tarde, de igual manera, la actriz acudió a su cuenta de Instagram con una hermosa dedicatoria para su nueva compañera de labores, Natalia Rivera. Sus palabras están llenas de admiración y agradecimiento.

“Cuando dos mujeres se encuentran desde la verdad, el respeto y la fe, algo poderoso sucede. No se trata de competencia, sino de acompañarnos, de levantarnos mutuamente, de recordarnos quiénes somos cuando la vida intenta hacernos olvidar. Dios nos llama a ser aliadas, no rivales. A celebrar los logros de la otra como propios, a orar cuando la otra cae, a dar palabra de aliento cuando el cansancio toca la puerta”, comenzó.

Pomales continuó: “Gracias Natalia Rivera por tu corazón, por tu disposición y por ese espíritu genuino. Que sigamos caminando juntas, como hijas de propósito, reflejando lo que Dios desea ver entre nosotras: amor, apoyo, humildad y luz compartida”.