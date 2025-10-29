Opinión
29 de octubre de 2025
83°ligeramente nublado
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
“Dios nos llama a ser aliadas, no rivales”: Alexandra Pomales a Natalia Rivera

Actualmente, la actriz funge como coanimadora invitada de “Pégate al mediodía” de Wapa Televisión

29 de octubre de 2025 - 6:17 PM

Carlos José, Natalia Rivera, Alexandra Pomales y Melwin Cedeño en "Pegate al mediodía". (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Desde el pasado viernes, 24 de octubre, tras el despido de la Miss Universe Puerto Rico 2024, Jennifer Colón Alvarado, la presentadora Alexandra Pomales se convirtió en su sustituta en el programa “Pégate al mediodía” de Wapa Televisión. La producción le dio la bienvenida describiéndola como una “invitada de lujo” y “talentosísima”.

La excoanimadora de “La bóveda de TeleOnce”, asimismo, manifestó que desde su llegada se lo ha gozado todo. Asimismo, resaltó que lo más que disfruta es la “alegría” que tienen todos.

Mediante los comentarios en las redes sociales la audiencia también ha manifestado su alegría por el regreso de Pomales a la pantalla. “Qué bueno verte brillar”, “La mejor” y “Ella es excelente” son solo tres de los muchos mensajes que lo confirman.

Esta tarde, de igual manera, la actriz acudió a su cuenta de Instagram con una hermosa dedicatoria para su nueva compañera de labores, Natalia Rivera. Sus palabras están llenas de admiración y agradecimiento.

“Cuando dos mujeres se encuentran desde la verdad, el respeto y la fe, algo poderoso sucede. No se trata de competencia, sino de acompañarnos, de levantarnos mutuamente, de recordarnos quiénes somos cuando la vida intenta hacernos olvidar. Dios nos llama a ser aliadas, no rivales. A celebrar los logros de la otra como propios, a orar cuando la otra cae, a dar palabra de aliento cuando el cansancio toca la puerta”, comenzó.

Pomales continuó: “Gracias Natalia Rivera por tu corazón, por tu disposición y por ese espíritu genuino. Que sigamos caminando juntas, como hijas de propósito, reflejando lo que Dios desea ver entre nosotras: amor, apoyo, humildad y luz compartida”.

Durante el estreno de la nueva escenografía de "Pégate al Mediodía", el elenco se mostró feliz y en un ambiente de celebración ante la innovación en el estudio, que luce más amplio y permite mayor funcionalidad.Melwin CedeñoAlfonso Alemán, en su personaje conocido como "El Guitarreño".
1 / 13 | Fotos: Así transcurrió el estreno del renovado estudio de "Pégate al Mediodía". Durante el estreno de la nueva escenografía de "Pégate al Mediodía", el elenco se mostró feliz y en un ambiente de celebración ante la innovación en el estudio, que luce más amplio y permite mayor funcionalidad. - Carlos Rivera Giusti

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
