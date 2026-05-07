De la realidad al humor: cómo un choque llevó Miguel Morales a su nuevo “stand-up”

El comediante puertorriqueño Miguel Morales vuelve a los escenarios con un nuevo espectáculo de “stand-up” que nace, literalmente, de un accidente. Titulado “Le di por atrás… y me fui viral”, el show convierte un inesperado choque de tránsito y su rápida difusión en redes sociales en el punto de partida para una reflexión humorística sobre la cultura digital contemporánea.

“Gracias a Dios no pasó nada”, relató Morales sobre el incidente, que ocurrió a la salida del canal de televisión donde trabaja. Sin embargo, lo que pudo haber quedado en un percance menor tomó otra dimensión cuando alguien lo grabó y publicó el video en redes. En cuestión de horas, el clip se volvió viral, generando una avalancha de mensajes y comentarios. “Cuando vine a ver, tenía un montón de gente escribiéndome que si ‘¿estás bien? ¿qué pasó?’”, recordó.

De esa experiencia surgió no solo el título del espectáculo, sugerido por usuarios en internet, sino también su eje temático. El comediante explora cómo la necesidad de viralidad ha transformado la manera en que las personas reaccionan ante lo cotidiano. “Ahora todo el mundo quiere hacerse viral por lo que sea”, afirmó, señalando que incluso situaciones triviales pueden convertirse en fenómenos mediáticos.

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En este nuevo “stand-up“, Morales amplía su mirada para incluir otros eventos que han captado la atención del público en Puerto Rico, desde sucesos curiosos hasta momentos de cultura pop. La propuesta combina observación social con anécdotas personales, en una línea que ha caracterizado su carrera, que es la mezcla entre un humor accesible, cargado de doble sentido, pero sin caer en lo explícitamente vulgar.

“Si me pasa a mí, y te pasa a ti, ahí es donde está la comedia. Hay que leer y estar al día, porque de ahí sale todo”, explicó el artista, quien enfatizó la importancia de conectar con experiencias compartidas. Para Morales, el secreto de su estilo radica en mantenerse atento a lo que ocurre en el país y transformar esas vivencias en material escénico.

El espectáculo también propone una comparación entre generaciones, contrastando una época en la que los incidentes cotidianos pasaban desapercibidos con la actualidad, donde cualquier persona con un teléfono puede documentar y difundir contenido al instante.

“Antes eso se quedaba en un tapón. Ahora, el que te graba ni se detiene a ver si estás bien; lo sube para ver si se va viral. Vamos a reírnos de esto, porque no puede ser. A todo el mundo le ha pasado algo así”, comentó.

El comediante reconoce que el “stand-up” sigue siendo una de sus mayores pasiones, destacando la conexión directa con el público como “una vitamina” que lo impulsa a seguir creando.

Con presentaciones en Santurce, el espectáculo promete un “vacilón” en el que la audiencia podrá reconocerse en situaciones tan comunes como un accidente menor o el consumo compulsivo de redes sociales.

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