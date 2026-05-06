Del gregoriano a la vellonera: Orfeón San Juan Bautista celebra 25 años de trayectoria con un concierto de clásicos caribeños

El Orfeón San Juan Bautista celebrará sus 25 años de trayectoria con un concierto que será una fiesta compartida con el público. Bajo el título “Melaza de la buena”, la agrupación se presentará el jueves, 7 de mayo, a las 7:30 p.m., en el Teatro Tapia, en una velada que recorrerá parte de la tradición musical puertorriqueña y repasará, a través del repertorio, la historia artística del coro.

La propuesta surge como una celebración de aniversario y como un retrato de la identidad que el Orfeón ha construido durante dos décadas y media. “Es nuestra fiesta de aniversario y tratamos de armar el repertorio y todo el concepto en relación a esa efeméride y a que sea una gran celebración”, explicó el fundador Guarionex Morales Matos. Con esa idea en mente, el conjunto decidió presentar un programa integrado exclusivamente por música puertorriqueña, apostando por los géneros que han formado parte de su repertorio desde sus inicios.

Bomba, plena, salsa, cha cha chá, bolero y rumba, entre otros, componen el mapa sonoro de “Melaza de la buena”. Para Morales, la intención es que la audiencia se reconozca en la propuesta. “Queremos que la gente se identifique con toda la puesta, que canten con nosotros y que en términos generales sea más divertido”, señaló.

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Uno de los puntos culminantes del concierto será el estreno de seis nuevas adaptaciones corales de “salsa gorda”, comisionadas especialmente para la ocasión a los músicos venezolanos Kodiak Agüero Orta y Jesús Ernesto Ochoa Graterol. El programa también incluirá un segmento de boleros y “feeling” con obras de Sylvia Rexach y Myrta Silva, en un gesto que enlaza la celebración con la cercanía del Día de las Madres.

“Pensamos también en hacer una puesta para mamá, para las abuelas, para las tías, para toda la familia”, expresó Morales, quien además adelantó que el concierto incluirá algunas piezas de su autoría, particularmente dentro del género de la bomba, en el que ha desarrollado una exploración compositiva en años recientes.

La celebración reunirá a las 44 voces del Orfeón junto a una nutrida lista de artistas invitados. Participarán las sopranos Melliangee Pérez y Yaritza Y. Zayas, el tenor y guitarrista Jehú Otero, el cantautor Joe Louis y el cantante, arreglista y productor Carlos Nevárez. A ellos se sumarán el grupo Tamboricua, dirigido por Elia Cortés, la bailaora Nubia Marina García, el clarinete bajo de Víctor E. Carrión Morales y los percusionistas William H. García, Jeren Guzmán y Mario Pereira. La maestra de ceremonias será Magaly Carrasquillo.

Para el codirector Daniel Alejandro Tapia Santiago, llegar al aniversario 25 representa un momento de realización artística, pero también de balance institucional. “Me produce mucha felicidad. Me siento bien realizado en términos de lo que es el producto musical del coro”, afirmó. A su juicio, el reconocimiento alcanzado por el grupo responde a una fórmula sencilla, aunque exigente: disciplina, organización y persistencia.

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“En el arte mucho es disciplina. Hay que ser sumamente organizado y también persistente. No siempre se abren todas las puertas inmediatamente, pero hay que insistir”, sostuvo Tapia. Esa insistencia, subrayó, ha sido aún más significativa por tratarse de una organización independiente, no adscrita a universidades ni a estructuras gubernamentales.

Morales coincide en que esa independencia ha sido uno de los mayores desafíos, pero también una de las principales fortalezas del Orfeón. “Nosotros somos nuestra propia maquinaria”, dijo. Esa autogestión les ha permitido libertad absoluta para definir su propuesta artística y experimentar con repertorios diversos que van “del gregoriano a la vellonera”, además de colaborar con artistas plásticos y proyectos de música electrónica.

Esa libertad creativa ha estado acompañada de una identidad sonora cuidadosamente trabajada. Morales describe el sonido del conjunto como diáfano, transparente, cristalino y brillante, mientras Tapia destaca que el reto ha sido conservar un sello reconocible y, al mismo tiempo, suficientemente flexible para moverse entre repertorios tan distintos como el renacimiento europeo y la música caribeña.

En 25 años, el Orfeón ha realizado cerca de dos mil ensayos, producido 19 grabaciones y llevado su música a escenarios en Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina. Pero la celebración no implica cierre ni nostalgia. El grupo ya proyecta una gira a Madrid y Portugal, además de nuevas metas en Puerto Rico, entre ellas presentarse en todos los municipios del país.

“Es importante que no haya rincón de la isla que no hayamos llenado con nuestras voces”, expresó Morales.