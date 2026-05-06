Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Miss Toa Alta 2024, Stephanie Ríos, busca convertirse en un “ángel” de Victoria’s Secret

“Aún todavía no me lo creo”, expresó la modelo en sus redes sociales

6 de mayo de 2026 - 5:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Stephanie Ríos se alzó con el Premio Fotogénica en Miss Universe Puerto Rico 2024. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La representante de Toa Alta en el certamen Miss Universe Puerto Rico (MUPR) 2024 fue Stephanie Ríos. En aquella ocasión, la modelo no solo se posicionó en el codiciado “Top 5″ sino que también se alzó con el Premio Fotogénica por su excelente desempeño ante la cámara.

RELACIONADAS

Esta semana, quien cuenta con un bachillerato en Justicia Criminal y una maestría en Justicia Criminal con especialidad en Investigación de Fraude reveló que consiguió una audición para el desfile de Victoria’s Secret 2026. De esta manera, la toalteña suma un nuevo giro a su carrera orientada hacia el mundo del entretenimiento y el modelaje.

“Les tengo noticias. Es oficial. Aún todavía no me lo creo, pero sí creo que todo es posible con Dios, y sobre todo creer en ti misma. ‘My dream is obout to come true. Thank you, Victoria’s Secrect! See You Soon’”, expresó Ríos en sus redes sociales.

El pasado 6 de abril la marca de lencería dio a conocer una noticia que paralizó a sus seguidores. Se trata de la invitación a nuevas aspirantes a luchar por el título de “ángel”.

Por primera vez en su historia, Victoria’s Secret lanzó a través de Instagram una audición para encontrar a su próxima figura estelar para el desfile de otoño de 2026. Esta oportunidad es histórica, ya que la marca permite la participación directa sin la necesidad estricta de pertenecer a una agencia de modelos tradicional.

Cinco de las candidatas que pasaron al grupo de las 10 semifinalistas. Cinco de las candidatas que pasaron al grupo de las 10 semifinalistas. Miss Orocovis
1 / 12 | "Top 10" del Miss Universe Puerto Rico 2024: brillo y elegancia en todo su esplendor . Cinco de las candidatas que pasaron al grupo de las 10 semifinalistas. - Nahira Montcourt
Tags
Miss Universe Puerto RicoVictoria’s Secret
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 6 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: