Miss Toa Alta 2024, Stephanie Ríos, busca convertirse en un “ángel” de Victoria’s Secret
“Aún todavía no me lo creo”, expresó la modelo en sus redes sociales
6 de mayo de 2026 - 5:31 PM
6 de mayo de 2026 - 5:31 PM
La representante de Toa Alta en el certamen Miss Universe Puerto Rico (MUPR) 2024 fue Stephanie Ríos. En aquella ocasión, la modelo no solo se posicionó en el codiciado “Top 5″ sino que también se alzó con el Premio Fotogénica por su excelente desempeño ante la cámara.
Esta semana, quien cuenta con un bachillerato en Justicia Criminal y una maestría en Justicia Criminal con especialidad en Investigación de Fraude reveló que consiguió una audición para el desfile de Victoria’s Secret 2026. De esta manera, la toalteña suma un nuevo giro a su carrera orientada hacia el mundo del entretenimiento y el modelaje.
“Les tengo noticias. Es oficial. Aún todavía no me lo creo, pero sí creo que todo es posible con Dios, y sobre todo creer en ti misma. ‘My dream is obout to come true. Thank you, Victoria’s Secrect! See You Soon’”, expresó Ríos en sus redes sociales.
El pasado 6 de abril la marca de lencería dio a conocer una noticia que paralizó a sus seguidores. Se trata de la invitación a nuevas aspirantes a luchar por el título de “ángel”.
Por primera vez en su historia, Victoria’s Secret lanzó a través de Instagram una audición para encontrar a su próxima figura estelar para el desfile de otoño de 2026. Esta oportunidad es histórica, ya que la marca permite la participación directa sin la necesidad estricta de pertenecer a una agencia de modelos tradicional.
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