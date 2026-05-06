Aleska Génesis asegura que está a un paso de convertirse en un “ángel” de Victoria’s Secret

La famosa marca estadounidense de lencería, ropa interior, productos de belleza y accesorios Victoria’s Secret anunció el regreso de su popular “Fashion Show 2026″. A través de las redes sociales se dieron a conocer los detalles de una audición para buscar a una mujer que caminará en el desfile y que tendrá un contrato con la agencia IMG.

El lunes, 6 de abril, la empresa indicó que el enlace de registro estaba abierto para las jóvenes que tuvieran el sueño de pertenecer a la famosa marca, con un proceso que según describieron sería “transparente y mostrará todo lo que realizarán las modelos para llegar a la final”.

Esta tarde, la modelo venezolana Aleska Génesis, por su parte, acudió a sus redes sociales para compartir una buena noticia. “¡Te veré pronto, Victoria’s Secret!“, adelantó.

La también exhabitante de “La casa de los famosos” de Telemundo podría unirse al grupo de compatriotas que han trabajado muy cerca de la popular casa de moda diseñada por el empresario Roy Raymond.

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“Fui seleccionada por Victoria’s Secret. O sea, ustedes saben lo que esto significa, ¿no? Hace unos días yo vi que Victoria’s Secret abrió un ‘casting’ virtual y dije: ¿por qué no? Este es mi momento, ¿qué tal?″, comenzó “La Mala”.

La empresaria, de igual modo, confesó que estaba muy nerviosa porque sería su primera audición en inglés. Después de pensarlo, se atrevió.

“Me quedé con expectativas, pero lo dejé en manos de Dios. Hace unos días, revisando mi teléfono, me llegó este correo. ¿Ustedes saben lo que esto significa? Estoy a un paso de cumplir este sueño, yo no me lo puedo creer", agregó.

Aunque consideró no contar nada por el momento, Aleska Génesis dijo que compartió su historia para sentirse acompañada durante el proceso que le aguarda. El “Victoria’s Secret Fashion Show 2026″ regresará oficialmente este otoño con el formato renovado que incluye, por primera vez, una búsqueda abierta de modelos a nivel nacional para encontrar al próximo “ángel” de la marca.