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Aleska Génesis asegura que está a un paso de convertirse en un “ángel” de Victoria’s Secret

Recientemente la reconocida modelo venezolana participó en una audición digital para la marca de lencería

6 de mayo de 2026 - 3:30 PM

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Aleska Génesis fue una de las modelos del desfile de Ágatha Ruiz de la Prada en la Semana de la Moda de Nueva York 2024. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La famosa marca estadounidense de lencería, ropa interior, productos de belleza y accesorios Victoria’s Secret anunció el regreso de su popular “Fashion Show 2026″. A través de las redes sociales se dieron a conocer los detalles de una audición para buscar a una mujer que caminará en el desfile y que tendrá un contrato con la agencia IMG.

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El lunes, 6 de abril, la empresa indicó que el enlace de registro estaba abierto para las jóvenes que tuvieran el sueño de pertenecer a la famosa marca, con un proceso que según describieron sería “transparente y mostrará todo lo que realizarán las modelos para llegar a la final”.

Esta tarde, la modelo venezolana Aleska Génesis, por su parte, acudió a sus redes sociales para compartir una buena noticia. “¡Te veré pronto, Victoria’s Secret!“, adelantó.

La también exhabitante de “La casa de los famosos” de Telemundo podría unirse al grupo de compatriotas que han trabajado muy cerca de la popular casa de moda diseñada por el empresario Roy Raymond.

“Fui seleccionada por Victoria’s Secret. O sea, ustedes saben lo que esto significa, ¿no? Hace unos días yo vi que Victoria’s Secret abrió un ‘casting’ virtual y dije: ¿por qué no? Este es mi momento, ¿qué tal?″, comenzó “La Mala”.

La empresaria, de igual modo, confesó que estaba muy nerviosa porque sería su primera audición en inglés. Después de pensarlo, se atrevió.

“Me quedé con expectativas, pero lo dejé en manos de Dios. Hace unos días, revisando mi teléfono, me llegó este correo. ¿Ustedes saben lo que esto significa? Estoy a un paso de cumplir este sueño, yo no me lo puedo creer", agregó.

Aunque consideró no contar nada por el momento, Aleska Génesis dijo que compartió su historia para sentirse acompañada durante el proceso que le aguarda. El “Victoria’s Secret Fashion Show 2026″ regresará oficialmente este otoño con el formato renovado que incluye, por primera vez, una búsqueda abierta de modelos a nivel nacional para encontrar al próximo “ángel” de la marca.

El desfile fue parte de San Juan Moda y contó con la participación de celebridades como Aleska Génesis, Rodrigo Romeh y Clovis Nienow, de “La Casa de los Famosos 4”.Luis Antonio decidió darle continuidad a una de sus colecciones favoritas. Luis Antonio junto a Kiara Liz Ortega y Jennifer Colón.
1 / 17 | Aleska Génesis, Clovis Nienow y Rodrigo Romeh modelan la nueva colección de Luis Antonio . El desfile fue parte de San Juan Moda y contó con la participación de celebridades como Aleska Génesis, Rodrigo Romeh y Clovis Nienow, de “La Casa de los Famosos 4”. - Suministrada/ Gabriel Caro
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Victoria’s SecretAleska GénesisModelaje
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Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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