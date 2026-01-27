Hermanas de Aleska Génesis recibieron su invitación a “La Casa de los Famosos 6”

Ya falta poco para el estreno de “La casa de los famosos 6” y, mientras se van revelando los nombres de los participantes, continúan los rumores sobre quiénes podrían formar parte de la sexta edición del popular y controversial “reality show” de Telemundo.

Lupita Jones, Kunno y Jailyne Ojeda fueron los primeros habitantes confirmados por “La Jefa”. Sin embargo, en páginas especializadas en programas televisivos continúan surgiendo nombres de posibles famosos, entre los que se encuentran Michell y Bárbara Castellanos, hermanas de la modelo venezolana Aleska Génesis.

“Les cuento que, a mis hermanas, a las dos, les ofrecieron entrar en La Casa”, reveló la también empresaria a través de un live en su cuenta de Instagram sobre la invitación a participar en la competencia de convivencia.

“Obviamente no se puede decir, pero ya que ellas no quisieron y no quieren ir, lo puedo decir”, agregó la exparticipante de las últimas dos temporadas.

PUBLICIDAD

Según aseguró Aleska Génesis, “no había manera de convencer” a sus hermanas de que formaran parte de la nueva temporada.

“Es que hay que tener riñones, hay que tener ovarios para entrar en un ‘reality’ y encerrarse por todo ese tiempo. Eso no es fácil, eso es para valientes, déjenme decirles. Entonces ellas prefieren no entrar, no son de ese formato”, enfatizó.

Cabe recordar que Aleska Génesis fue detenida en dos ocasiones en México debido a problemas legales. La más reciente ocurrió en marzo pasado, a las afueras del set del programa transmitido por Telemundo, cuando, tras su eliminación, fue arrestada por las autoridades mexicanas debido a una demanda millonaria en la ciudad de Miami, Florida.

Lo que pasó antes del arresto de Aleska Génesis La modelo venezolana fue detenida en México tras ser eliminada de “La casa de los famosos All-Stars”.

La situación legal incluía a una de sus hermanas, Michell Castellanos, quien fue demandada por más de dos millones de dólares por un exabogado, quien asegura no haber recibido la paga correspondiente por sus servicios durante varios años.

El abogado habría invertido más de 1,500 horas defendiéndola en varios casos legales, incluido el más reciente: el presunto robo de relojes al empresario y expareja de Michell Castellanos, Javier Rodríguez Borgio. Este también presentó una demanda contra la exhabitante de “La casa de los famosos”, aunque los cargos fueron posteriormente desestimados.