28 de noviembre de 2025
¿Regresan los boricuas a “La casa de los famosos 6”? Estos son los nombres de los posibles habitantes

Tras una pasada edición sin boricuas, Telemundo podría incluir nuevamente talento de la isla

28 de noviembre de 2025 - 8:43 AM

La boricua Maripily Rivera, ganadora de "La casa de los famosos 4". (Instagram)
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimiento

Mientras se acerca el último mes del año 2025, los fanáticos de los reality shows están listos para que Telemundo comience a publicar pistas sobre los habitantes de la próxima temporada de “La casa de los famosos”.

Y aunque todavía no se han confirmado nombres, en las redes sociales ya circulan posibles participantes, entre ellos tres boricuas que sin duda pondrán el sazón: la exreina de belleza y primera finalista de “Nuestra Belleza Latina: el reality”, Génesis Dávila; el actor y presentador Julián Gil; y el creador de contenido Félix “Picante” Arroyo.

Recordemos que “La casa de los famosos All-Stars”, donde resultó ganador el creador de contenido Carlos Antonio Cruz, mejor conocido como “Caramelo”, no contó con participantes puertorriqueños, como había ocurrido en las primeras temporadas, en las que dos boricuas se alzaron como triunfadoras: la ex Miss Universe Puerto Rico, Madison Anderson Berríos (2023), y la modelo y empresaria Maripily Rivera (2024).

Otros nombres que suenan como posibles integrantes de la polémica casa dirigida por La Jefa son:

  • Oriana Marzoli
  • Paco Pizaña
  • Yina Calderón
  • Beta Mejía
  • Sandra Vidal
  • Fabián Ríos
  • Isa Castro
  • Gianmarco Onestini
  • Romina Marcos
  • Celineé Santos
  • Sebastián Caicedo
  • Frida Sofía
  • Ana Parra
  • Laura Zapata
Se filtran nombres de los posibles habitantes de La casa de los famosos 6.
Se filtran nombres de los posibles habitantes de La casa de los famosos 6. (Instagram)

“La casa de los famosos”, una producción de Endemol Shine Boomdog para Telemundo, incluye más de 100 cámaras y micrófonos escondidos en distintas áreas de la casa donde los participantes son aislados, lo que permite capturar sus movimientos cada minuto del día y brinda a la audiencia la oportunidad de presenciar las alianzas y rivalidades de los huéspedes.

La edición “All-Stars” fue conducida por los mexicanos Jimena Gállego y Javier Poza.

Ahora solo resta esperar a que Telemundo comience a publicar sus populares acertijos para que los fanáticos intenten descifrar de quién se trata.

Se espera que esta nueva temporada estrene en enero o febrero de 2026.

Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
