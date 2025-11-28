¿Regresan los boricuas a “La casa de los famosos 6”? Estos son los nombres de los posibles habitantes

Mientras se acerca el último mes del año 2025, los fanáticos de los reality shows están listos para que Telemundo comience a publicar pistas sobre los habitantes de la próxima temporada de “La casa de los famosos”.

Y aunque todavía no se han confirmado nombres, en las redes sociales ya circulan posibles participantes, entre ellos tres boricuas que sin duda pondrán el sazón: la exreina de belleza y primera finalista de “Nuestra Belleza Latina: el reality”, Génesis Dávila; el actor y presentador Julián Gil; y el creador de contenido Félix “Picante” Arroyo.

PUBLICIDAD

Otros nombres que suenan como posibles integrantes de la polémica casa dirigida por La Jefa son:

Oriana Marzoli

Paco Pizaña

Yina Calderón

Beta Mejía

Sandra Vidal

Fabián Ríos

Isa Castro

Gianmarco Onestini

Romina Marcos

Celineé Santos

Sebastián Caicedo

Frida Sofía

Ana Parra

Laura Zapata

Se filtran nombres de los posibles habitantes de La casa de los famosos 6. (Instagram)

“La casa de los famosos”, una producción de Endemol Shine Boomdog para Telemundo, incluye más de 100 cámaras y micrófonos escondidos en distintas áreas de la casa donde los participantes son aislados, lo que permite capturar sus movimientos cada minuto del día y brinda a la audiencia la oportunidad de presenciar las alianzas y rivalidades de los huéspedes.

La edición “All-Stars” fue conducida por los mexicanos Jimena Gállego y Javier Poza.

Ahora solo resta esperar a que Telemundo comience a publicar sus populares acertijos para que los fanáticos intenten descifrar de quién se trata.