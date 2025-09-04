Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
¿Celinee Santos irá a la próxima temporada de “La casa de los famosos”?

La reina de belleza dominicana fue eliminada de la competencia “Top Chef VIP 4″

4 de septiembre de 2025 - 3:28 PM

Celinee Santos. (Instagram) (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Luego de su polémica participación en “Top Chef VIP 4”, de Telemundo, Celinee Santos no descartó entrar a “La casa de los famosos”, que produce Endemol junto a la cadena.

Durante una entrevista en el programa “En casa con Telemundo”, la Miss Universo República Dominicana 2024 se mostró dispuesta a evaluar la propuesta para formar parte de la próxima temporada del reality de convivencia tras ser eliminada de la competencia de cocina.

“Yo digo que todo se puede manejar, además si hay una buena oferta, ¿por qué no?”, afirmó ante la pregunta de Carlos Adyan sobre si se sumaría al reto de tres meses de aislamiento en una casa en México.

Cabe destacar que su participación en “Top Chef VIP 4” no fue una fácil, pues desde su inicio, varios de sus compañeros criticaron su permanencia en el show alegando que no había interés por aprender. Asimismo, realizaban fuertes comentarios y críticas hacia la joven modelo.

“Yo pensé que me iban a eliminar en la primera semana ya que no cocino nada, pero me enfoqué y traté de dar siempre lo mejor de mí”, sostuvo sobre su participación.

Por otro lado, la beldad dominicana abordó el tema sobre su ausencia en la coronación de la nueva Miss Universo República Dominicana, Jennifer Ventura, a pesar de estar en el país.

“Es un tema sumamente delicado, vine con a intención de entregar corona a República Dominicana, incluso pedí un permiso a ‘Top Chef VIP’ para poder estar en el país, pero lamentablemente no se pudo, pero estoy muy contenta porque sé que la nueva Miss República lo va hacer muy bien", dijo.

