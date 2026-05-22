Alofoke quiere visitar a Celinee en “La casa de los famosos”: “Mi futura novia”
Muchos han acudido a las redes sociales de la producción con palabras de apoyo a la petición del empresario
22 de mayo de 2026 - 3:30 PM
22 de mayo de 2026 - 3:30 PM
“La casa de los famosos 6” de Telemundo continúa dando de qué hablar. Uno de los temas más recientes coloca como protagonistas a los dominicanos Celinee Santos y Santiago “Alofoke” Matías.
El empresario y creador de contenido comentó un video en la cuenta de Instagram de la actual habitante, en donde la dominicana aparece dándole las gracias al público de Alofoke por el apoyo que le han brindado. La reacción del locutor no se hizo esperar.
“Mi futura novia. Bebé, dile que me inviten a visitarte”, dijo.
El público, por su parte, hizo lo propio de inmediato. Muchos han acudido a las redes sociales de Telemundo para solicitar que le permitan a Matías llegar al programa y pueda encontrarse con Santos. Hasta la fecha, la exreina es considerada una de las mujeres más polémicas y fuertes del “reality show” conducido por Jimena Gállego y Javier Poza.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: