Alofoke quiere visitar a Celinee en “La casa de los famosos”: “Mi futura novia”

El empresario y creador de contenido comentó un video en la cuenta de Instagram de la actual habitante, en donde la dominicana aparece dándole las gracias al público de Alofoke por el apoyo que le han brindado. La reacción del locutor no se hizo esperar.

El público, por su parte, hizo lo propio de inmediato. Muchos han acudido a las redes sociales de Telemundo para solicitar que le permitan a Matías llegar al programa y pueda encontrarse con Santos. Hasta la fecha, la exreina es considerada una de las mujeres más polémicas y fuertes del “reality show” conducido por Jimena Gállego y Javier Poza.