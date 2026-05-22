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“Llegamo’ a España”: Bad Bunny cautiva a Barcelona en la primera parada de su gira europea

El futbolista Lamine Yamal fue uno de los asistentes de “La Casita” y la invitada especial fue la española Bad Gyal

22 de mayo de 2026 - 4:11 PM

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Bad Bunny durante su gira de conciertos. En la foto, durante la presentación en República Dominicana. (Orlando Barría)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El regreso de Bad Bunny a España comenzó con una espera cargada de ansiedad, gritos y una multitud dispuesta a entonar el repertorio del álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ y sus grandes éxitos. Fue en Barcelona, donde el artista puertorriqueño inauguró su gira europea con un espectáculo que convirtió el Estadio Olímpico Lluís Companys en una gigantesca fiesta caribeña marcada por la nostalgia, la euforia y la celebración que caracteriza sus conciertos.

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El momento esperado llegó a las 8:20 p.m., cuando el artista más escuchado de Spotify en 2025 apareció finalmente en escena al ritmo de “LA MuDANZA”.

No necesitó demasiadas palabras para dominar el estadio. Bastó con su entrada para provocar una explosión de aplausos y ovaciones. Antes de continuar, el artista sorprendió con un corto en catalán en el que recordó el tiempo que llevaba sin presentarse en Barcelona.

“Llegamo’ a España”, gritó luego desde el escenario. La energía se mantuvo en ascenso cuando sonaron los primeros acordes de “Callaíta”.

El concierto también sirvió como reencuentro emocional entre el artista y el público español. “Hace casi siete años que no piso España”, confesó Bad Bunny.

La conexión con el país anfitrión se hizo todavía más evidente durante “Pitorro de Coco”, cuando el cantante modificó parte de la letra para mencionar a Barcelona.

La banda puertorriqueña Chuwi también estuvo presente para interpretar “WELTiTA”.

Más adelante, Benito presentó oficialmente a “Los Sobrinos”, antes de dar paso a “NUEVAYoL”. La canción estuvo acompañada por una pareja bailando salsa sobre el escenario.

“¿Están listos para el resto del show?”, preguntó en medio del espectáculo. Y aunque la respuesta era evidente desde mucho antes de que apareciera en escena, Barcelona volvió a confirmárselo a coro.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la presencia de varias figuras del FC Barcelona en “La Casita”, el espacio VIP del espectáculo que ha estado presente en todos sus conciertos desde la residencia en Puerto Rico. Entre ellos, los medios españoles destacaron al futbolista Lamine Yamal, cuya aparición generó revuelo entre los asistentes.

La cantante invitada fue la española Bad Gyal. Juntos interpretaron “Yo perreo sola” y “Safaera” en el área de “La Casita”. “Han pasado tantos años que ahora me doy cuenta de que esta es la primera vez que bailo Safaera con ustedes presente. Lo hicimos Barcelona, gracias de corazón”, dijo en un momento de nostalgia el cantante boricua. “Gracias por creer en mí antes que el resto del mundo”, agregó en otra instancia.

Además, la canción sorpresa exclusiva para esta función fue “La Santa”.

Bad Bunny estuvo en Buenos Aires el viernes 13 de febrero en el primero de sus tres shows en el estadio de River Plate en el marco del Debí tirar más fotos World Tour. “Estaba loco por volver a mi isla y por volver a la Argentina. Después de dos semanas muy intensas, se los digo desde el fondo de mi corazón, se siente como volver a casa, así que gracias”, expresó el cantante sobre el escenario.Bad Bunny en el River, en Buenos Aires.
1 / 11 | Bad Bunny retoma su gira mundial tras espectáculo en el Super Bowl . Bad Bunny estuvo en Buenos Aires el viernes 13 de febrero en el primero de sus tres shows en el estadio de River Plate en el marco del Debí tirar más fotos World Tour. - Rodrigo Abd

Esta segunda fase de la gira mundial constará de 29 funciones divididas en 12 ciudades y 10 países distintos. En cada una de las ciudades los boletos para los espectáculos se vendieron sumamente rápidos, incluyendo los 10 conciertos que el puertorriqueño dará en el Estadio Riyadh Metropolitano en Madrid, hogar del equipo de fútbol Atlético de Madrid. Solamente en estas 10 funciones se vendieron cerca de 600,000 entradas, según informes de prensa.

Tras Barcelona, Bad Bunny continuará su gira europea con conciertos en Madrid, Lisboa, Londres, París y Bruselas antes de cerrar el tour el próximo 22 de julio.

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