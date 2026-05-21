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¿Posible encuentro? Bad Bunny y el Papa León XIV estarán en Madrid al mismo tiempo

El arzobispo de Madrid, José Cobo, habló de una posible reunión entre las dos figuras

21 de mayo de 2026 - 10:43 AM

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Bad Bunny, a la izquierda, y el papa León XIV, a la derecha, coincidirán en la ciudad de Madrid a principios de junio de 2026.
Bad Bunny, a la izquierda, y el papa León XIV, a la derecha, coincidirán en la ciudad de Madrid a principios de junio de 2026. (ELNUEVODIA.COM)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Dentro de varios días, Madrid se prepara para vivir unas semanas históricas debido a varios acontecimientos. Por un lado, entre el 6 y el 12 de junio, la capital española será escenario de la visita del papa León XIV, mientras que casi simultáneo, el artista puertorriqueño Bad Bunny ofrecerá una serie de diez conciertos del 30 de mayo al 15 de junio.

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La coincidencia ha abierto la puerta a una posibilidad muy curiosa: un posible encuentro entre el líder de la iglesia católica y la figura más importante actualmente dentro del género urbano y la música en general.

Hablando sobre este tema, el cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, José Cobo, dejó abierta la puerta para que ocurra este junte. “Las sorpresas son sorpresas, y lo que cada uno decida, que lo decida. Hay personas que, independiente de lo que el Papa decida y lo que decida Bad Bunny, no se oponen, sino que crean puentes, y aquí puede haber puentes”, expresó el religioso en una entrevista que concedió al periódico El País. “Desde luego, creo que en cuanto él (Bad Bunny) se entere que está, si quiere hablar con el Papa, seguro que le recibe, como recibe a todos”.

La coincidencia más notable ocurrirá el sábado, 6 de junio a las 8:00 p.m., cuando se celebrará simultáneamente la vigilia del Papa con jóvenes en la Plaza de Lima, en Madrid, y el quinto concierto de Bad Bunny en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, hogar del equipo de fútbol Atlético de Madrid. El puertorriqueño iniciará en Barcelona, este 22 de junio de 2026, la etapa europea de la gira de conciertos “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, que lo llevará por países como España, Portugal, Italia, Francia, Inglaterra, Países Bajos y Bélgica, entre otros.

Más allá del dato que sugirió, el cardenal insistió en que este tipo de situaciones reflejan cómo pueden coexistir varios mundos dentro de una misma ciudad.

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“No es problema entre el Papa y Bad Bunny, sino es el mundo de la cultura, el mundo del espectáculo, el mundo de la música”, explicó Cobo, añadiendo que todo esto forma parte de lo que hace especial a la ciudad de Madrid.

Eso sí, también dejó claro que, de producirse, un encuentro así se manejaría con discreción. “Las sorpresas son sorpresas… este tipo de cosas se llevan muy en sigilo”, comentó, dejando entrever que el Vaticano suele manejar con cuidado este tipo de acercamientos.

Bad Bunny nació el 10 de marzo de 1994. El artista celebra sus 32 años. Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019.Se presentó por primera vez en territorio asiático, la noche del sábado, 7 de marzo de 2026, transformando a Tokio en el epicentro mundial de la música urbana. (Photo by Hanna Lassen/Getty Images for Spotify)
1 / 40 | Bad Bunny celebra 32 años: Aquí sus logros históricos . Bad Bunny nació el 10 de marzo de 1994. El artista celebra sus 32 años. - Suministrada

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