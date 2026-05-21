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prima:“Pepison” da el salto al cine musical con “Mi reina” de Charlie Cruz

José “Pepe” Gámez y Madison Anderson Berríos dieron acceso a El Nuevo Día al proceso de grabación y revelaron detalles de su boda

21 de mayo de 2026 - 11:00 AM

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Lo que inició como el emparejamiento idealizado por una comunidad de fanáticos, se convirtió en un romance real, maduro y con planes de altar.José "Pepe" Gámez y Madison Anderson Berríos es una de las parejas favoritas en la industria del entretenimiento actual.El exponente, igualmente, detalló que “Mi reina” es uno de los temas más especiales de la producción “Invicto”, que sale el próximo 28 de mayo.
1 / 10 | “Pepison” da el salto al cine musical con “Mi reina” de Charlie Cruz . Lo que inició como el emparejamiento idealizado por una comunidad de fanáticos, se convirtió en un romance real, maduro y con planes de altar. - Suministrada
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Mucho antes de que ellos se dieran cuenta, millones de personas ya lo sabían. La historia de amor entre Madison Anderson Berríos y José “Pepe” Gámez comenzó con miradas cómplices captadas en la transmisión 24/7 de “La Casa de los Famosos” y un apodo que se volvió viral: “Pepison”.

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Madison Anderson BerríosMúsica
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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