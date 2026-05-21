1 / 10 | “Pepison” da el salto al cine musical con “Mi reina” de Charlie Cruz . Lo que inició como el emparejamiento idealizado por una comunidad de fanáticos, se convirtió en un romance real, maduro y con planes de altar. - Suministrada
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.
“Pepison” da el salto al cine musical con “Mi reina” de Charlie Cruz
José “Pepe” Gámez y Madison Anderson Berríos dieron acceso a El Nuevo Día al proceso de grabación y revelaron detalles de su boda
21 de mayo de 2026 - 11:00 AM