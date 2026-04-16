Sorprenden a Madison Anderson con su primera despedida de soltera

Corría el año 2023 cuando la reina de belleza puertorriqueña Madison Anderson Berríos y el actor mexicano José “Pepe” Gámez cruzaron sus caminos en la tercera temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo. Aunque en ese entonces solo se hablaba de una “química electrizante” y una amistad profunda, hoy celebran años de relación y planes de boda en el horizonte.

Con el azul de Santorini como testigo, la pareja selló una promesa que sus seguidores esperaban con ansias: su compromiso. Ahora, entre preparativos para una boda íntima en Puerto Rico, ambos comparten los secretos que mantienen viva su llama.

Esta tarde, la también empresaria asistió a “La mesa caliente” para hablar de cómo pasó de ser estrella de “reality” a crear su propio imperio. Sin saberlo, las coanfitrionas del espacio le celebraron su primera despedida de soltera.

“Estamos en ‘La mesa caliente’, tú sabes que te queremos mucho. Entonces, hemos decidido hacerte tu primera despedida de soltera”, reveló Verónica Bastos.

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Lo cierto es que no hubo stripper ni regalos, dos elementos comunes en este tipo de fiestas. Sin embargo, lo que sí hubo fue una inesperada revelación.

“Oye, hablando de intimidad, ¿qué recuerdas de las primeras veces? ¿Ha cambiado en algo la relación?”, preguntó la periodista venezolana Lindsay Casinelli.