Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sorprenden a Madison Anderson con su primera despedida de soltera

Con todo y “stripper” incluido

16 de abril de 2026 - 9:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Madison Anderson fue la ganadora de "La casa de los famosos 3". (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Corría el año 2023 cuando la reina de belleza puertorriqueña Madison Anderson Berríos y el actor mexicano José “Pepe” Gámez cruzaron sus caminos en la tercera temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo. Aunque en ese entonces solo se hablaba de una “química electrizante” y una amistad profunda, hoy celebran años de relación y planes de boda en el horizonte.

RELACIONADAS

Con el azul de Santorini como testigo, la pareja selló una promesa que sus seguidores esperaban con ansias: su compromiso. Ahora, entre preparativos para una boda íntima en Puerto Rico, ambos comparten los secretos que mantienen viva su llama.

Esta tarde, la también empresaria asistió a “La mesa caliente” para hablar de cómo pasó de ser estrella de “reality” a crear su propio imperio. Sin saberlo, las coanfitrionas del espacio le celebraron su primera despedida de soltera.

“Estamos en ‘La mesa caliente’, tú sabes que te queremos mucho. Entonces, hemos decidido hacerte tu primera despedida de soltera”, reveló Verónica Bastos.

Lo cierto es que no hubo stripper ni regalos, dos elementos comunes en este tipo de fiestas. Sin embargo, lo que sí hubo fue una inesperada revelación.

“Oye, hablando de intimidad, ¿qué recuerdas de las primeras veces? ¿Ha cambiado en algo la relación?”, preguntó la periodista venezolana Lindsay Casinelli.

La respuesta de Anderson dejó a todas sorprendidas. “¡Se pone mejor!”, contestó.

Tags
Madison Anderson BerríosTelemundotelevisiónBodas
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 15 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: