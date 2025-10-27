Opinión
27 de octubre de 2025
77°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Entrevista
Madison Anderson y Pepe Gámez se mudarán a Puerto Rico “en algún momento”

Según el actor mexicano, su amor por la isla y su gente fue “a primera vista”

27 de octubre de 2025 - 11:10 PM

Madison Anderson y José "Pepe" Gámez residen en México. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Han pasado poco más de dos años desde que la modelo boricua Madison Anderson Berríos y el actor mexicano José “Pepe” Gámez se conocieron en “La casa de los famosos 3” de Telemundo. Aunque muchas cosas han cambiado en la vida de ambos, todavía se miran con la misma admiración, complicidad y delicadeza que los hizo protagonistas del popular “reality show”.

La pareja de famosos nunca imaginó que un día como hoy estarían comprometidos, con planes de boda y una residencia en México donde construyen sus sueños en común. En sus mentes, de igual manera, tampoco existió la idea de que entre ellos encontrarían su mayor fuente de apoyo, confianza y motivación.

El Nuevo Día conversó con el intérprete de “Sebastián Cruz” en “La jefa” durante el evento de lanzamiento de la línea de ropa deportiva femenina y colección de maquillaje que su prometida celebró el miércoles en el Fairmont El San Juan Hotel. Según la Miss Universe Puerto Rico 2019 ha sido un apoyo “sumamente importante y clave” en todo el proceso creativo de “MAB Essentials”.

“Me siento bendecido, contento, la he visto trabajar tanto, luchar tanto, sobre todo, sorprendido de ese ángel que tiene, que ella transmite, porque nada más escucharla hablar a mí me pone loco. Yo no me quiero perder sus palabras ni un solo momento. Está en pleno crecimiento, creo que vienen las mejores etapas para ella. De alguna manera esta marca que está lanzando, que se llama ‘Alas’, es que sus alas están abriendo hoy más que nunca y me encanta verlo, vivirlo y estar junto a ella en este proceso”, dijo.

Las expresiones del galán de telenovelas fueron emitidas poco tiempo después de haber sorprendido a la cantante con un ramo de rosas rojas y una carta. Anderson Berríos, visiblemente enamorada, compartió que Gámez siempre tiene las palabras que necesita escuchar.

El también modelo aseguró que nunca se equivocó respecto a la empresaria. Ahora que comparten sus vidas y sus días, agregó reconoce la puertorriqueña lo ha ayudado a mejorar como ser humano.

“Yo diría que es una persona que está llena de Dios, de paz, de amor. Tiene un gran ejemplo de lucha, es una mujer que nos enseña con su calma, con no sentir prisa, y te digo eso porque yo, en 20 años de carrera, siempre he luchado con la prisa, es el peor error que podemos cometer. Ella lleva un ritmo propio y las cosas le salen mejor de como las planea porque las hace con amor y con dedicación”, describió.

Con la llegada de Anderson Berríos a su vida, el mexicano descubrió un nuevo amor. El sentimiento, dijo con agradecimiento, es recíproco y con expectativas de crecimiento.

“Te voy a contar algo, y voy a ser muy honesto. La gente de Puerto Rico me conoció a través del ‘reality’ y gracias a Dios no tengo que mentir, porque ahí nos conocimos. Yo no sabía mucho de Puerto Rico, primero conocí a Madison, después tuve la fortuna de venir y fue para mí un amor a primera vista que se me pone la piel hasta chinita de recordar ese momento”, comenzó.

La primera vez que Gámez visitó la isla fue el 25 de abril de 2023, cuando Puerto Rico recibió a la exreina como la ganadora absoluta de “La casa de los famosos 3”. Ese día, también se convenció de que se había enamorado de ella.

“Cada vez que vengo a esta isla, hoy justamente hablaba con Madison y le dije sabes qué, mi amor, tenemos una casa donde estamos construyendo nuestros sueños en México, pero creo que es más que justo que pongamos un pie de este lado, porque me ayuda a entender lo que ella debe sentir cuando llega acá. Entonces, definitivamente, siento que en algún momento nos vamos a mudar un tiempo acá para llenarnos de ese amor de la gente, de esa vibra, de esos paisajes, de esa cultura, afirmó.

Madison Anderson Berríos celebró su debut como empresaria el pasado miércoles en el Fairmont El San Juan Hotel.Entre las personas que acompañaron a la Miss Universe Puerto Rico 2019 se destacó la presencia de su prometido, el actor José "Pepe" Gámez. Anderson Berríos ofreció un emotivo discurso de bienvenida. "¡Qué viva el rojo!", expresó.
1 / 7 | Madison Anderson rinde tributo al rojo con su línea de maquillaje "MAB by Ma". Madison Anderson Berríos celebró su debut como empresaria el pasado miércoles en el Fairmont El San Juan Hotel. - Suministrada
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida
