Suscriptores
18 de octubre de 2025
EntretenimientoFarándula
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Madison Anderson se vuelve a poner el vestido dorado con el que compitió en Miss Universe 2019

El icónico traje, nombrado “Golden Universe Dress”, es una pieza del diseñador Luis Antonio

18 de octubre de 2025 - 5:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Las reinas de belleza son recordadas por muchos factores. La personalidad, la respuesta final y la pasarela son solo tres elementos que pueden destacar a una soberana.

RELACIONADAS

En el caso de Madison Anderson Berríos, Miss Universe Puerto Rico 2019, su paso por los certámenes de belleza se ha visto marcado por todo lo anterior y más. El icónico vestido dorado del diseñador boricua Luis Antonio que la modelo utilizó la noche final de Miss Universe 2019 no es la excepción.

Ayer, precisamente, la primera finalista de la edición 68 del concurso internacional sorprendió a sus fanáticos tras aparecer en un video con el “Golden Universe Dress” puesto. Cabe destacar que Anderson Berríos luce idéntica.

El material audiovisual forma parte de lo que aparenta ser el lanzamiento de una línea de maquillaje. La ganadora absoluta de “La casa de los famosos 3″ de Telemundo compartió el video a través de sus redes sociales.

“Todo comenzó con una idea nacida del corazón… y un color que lo dijo todo. Lo que fue creado en silencio, hoy habla con propósito", lee el mensaje que escribió la pareja sentimental del actor mexicano José “Pepe” Gámez.

Madison Anderson Berríos representó al pueblo de Toa Baja en el concurso Miss Puerto Rico Universe 2019Madison Anderson Berríos representó al pueblo de Toa Baja en el concurso Miss Puerto Rico Universe 2019En el 2023, Madison ingresó a la tercera temporada del reality show de Telemundo, La casa de los famosos. En la foto, con otro de las concursantes del programa, Osmel Sousa, quien quedó eliminada tras 70 días.
1 / 17 | Madison Anderson: de reina de concursos de belleza a reina de La casa de los famosos. Madison Anderson Berríos representó al pueblo de Toa Baja en el concurso Miss Puerto Rico Universe 2019
Tags
Madison Anderson BerríosLuis Antonio
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
