Madison Anderson se vuelve a poner el vestido dorado con el que compitió en Miss Universe 2019
El icónico traje, nombrado “Golden Universe Dress”, es una pieza del diseñador Luis Antonio
18 de octubre de 2025 - 5:01 PM
Las reinas de belleza son recordadas por muchos factores. La personalidad, la respuesta final y la pasarela son solo tres elementos que pueden destacar a una soberana.
En el caso de Madison Anderson Berríos, Miss Universe Puerto Rico 2019, su paso por los certámenes de belleza se ha visto marcado por todo lo anterior y más. El icónico vestido dorado del diseñador boricua Luis Antonio que la modelo utilizó la noche final de Miss Universe 2019 no es la excepción.
Ayer, precisamente, la primera finalista de la edición 68 del concurso internacional sorprendió a sus fanáticos tras aparecer en un video con el “Golden Universe Dress” puesto. Cabe destacar que Anderson Berríos luce idéntica.
El material audiovisual forma parte de lo que aparenta ser el lanzamiento de una línea de maquillaje. La ganadora absoluta de “La casa de los famosos 3″ de Telemundo compartió el video a través de sus redes sociales.
“Todo comenzó con una idea nacida del corazón… y un color que lo dijo todo. Lo que fue creado en silencio, hoy habla con propósito", lee el mensaje que escribió la pareja sentimental del actor mexicano José “Pepe” Gámez.
