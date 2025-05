“Desafortunadamente, ha sido un viaje exprés, pero regreso pronto. Siento que me encuentro aquí en Puerto Rico cada mes, o sea, una cosa... He estado viajando constantemente y siempre me encanta cuando tengo la oportunidad de regresar a mi isla. Esto es como recargar mis baterías, recibir ese amor tan único de mi gente de Puerto Rico, no creo que haya palabras para expresar ese sentimiento, pero yo sé que muchos de la diáspora conocen esa sensación de cuando regresan después de tanto tiempo, ese sentimiento de volver a tu casa, a tu hogar, es algo bonito”, comentó la boricua en entrevista con El Nuevo Día.