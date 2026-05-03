Nicole Marie Colón defiende su tercera participación en Miss Universe Puerto Rico: “Esto no es solo belleza”

La representante de Aibonito, Nicole Marie Colón en el Miss Universe Puerto Rico compite por tercera ocasión en el certamen nacional.

Aunque resulta un poco trillado el refrán ‘la tercera es la vencida’, para la presentadora de televisión es y será así. Su meta es clara: ser la anfitriona del próximo Miss Universe que se celebrará en noviembre de este año en Puerto Rico y ganar la sexta corona universal para la isla.

Si esto no ocurre, Colón también lo tiene claro, pondrá fin a esta hermosa etapa de vida en la que apuesta a la experiencia, la madurez y al inmenso deseo de representar a Puerto Rico.

La comunicadora concluiría su paso en los certámenes de belleza, según lo aseguró a El Nuevo Día durante la presentación de la nueva corona de Miss Universe Puerto Rico.

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“Esta es mi última oportunidad”, reveló con sinceridad.

En el 2015, Colón fue Miss Cayey y ocupó el puesto de segunda finalista en en el Miss Universe Puerto Rico. Mientras que en el 2017 fue Miss Caguas y se posicionó entre el grupo de finalistas, además recibió el premio de “Mejor figura”.

Esta vez lo hace por su pueblo natal, Aibonito, el que “al fin” puede representar en honor a su familia y su gente.

Miss Aibonito 2026. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

La participante destacó que su regreso al certamen nacional responde a un sueño que ha cultivado desde temprana edad, inspirado en las reinas que representaron a Puerto Rico y despertaron en ella la ilusión de vivir esa misma emoción.

“Desde el 2000, viendo a las representantes de Puerto Rico, esto se convirtió en algo que yo quería hacer. Crecí con ese sueño y hoy es una realidad”, dijo a este medio.

Más allá de la competencia, la candidata subrayó que el certamen representa una plataforma para abrir nuevas oportunidades y amplificar su voz como comunicadora.

“Esto no es solo belleza. Esto es cultura, es inteligencia, es carácter. Es algo que trasciende mucho más allá... y por eso también estoy aquí”, afirmó.

Al comparar su participación actual con las experiencias anteriores, reconoció que el crecimiento personal ha sido clave para enfrentar esta etapa desde una perspectiva distinta y mayor madurez. Según explicó, las vivencias le han permitido disfrutar el proceso desde una mirada más madura, sin perder de vista su objetivo principal.

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“El propósito sigue siendo el mismo, pero ahora me lo disfruto desde otra esquina, reconociendo también el esfuerzo de todas las chicas”, aseguró.

Colón señaló que en esta edición la competencia está sumamente fuerte y que en la noche final, cualquiera de las participantes tiene el potencial de alzarse con la victoria el próximo 25 de junio de 2026 en el Bellas Artes de Caguas.

No obstante, defendió con firmeza su candidatura, por su capacidad de liderazgo y compromiso con el servicio.

“Todas lo merecen, pero siento que yo también lo merezco por muchas razones que trascienden. Quiero demostrar que el liderazgo puede ir de la mano con el servicio”, indicó.

Asimismo, puntualizó que, aunque se trata de un certamen de belleza, los atributos que verdaderamente marcan la diferencia son aquellos que van más allá de lo físico.

“La belleza puede pasar a un segundo plano. Lo importante es qué tienes adicional para aportar”, añadió sobre su participación.

En ese sentido aseguró que ella tiene todo para poder contribuir con la plataforma de Miss Universe Puerto Rico.

Colón no es la única participante con experiencia previa en Miss Universe, cerca de cinco candidatas compitieron anteriormente en la plataforma.