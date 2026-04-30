Elegancia y nostalgia: así es la nueva corona de Miss Universe Puerto Rico

El regreso de la figura de la mujer como eje central es lo que destaca el nuevo diseño de la corona de Miss Universe Puerto Rico presentada hoy, jueves, por la actual reina puertorriqueña Zashely Alicea, en Lido Jewelers, en The Mall of San Juan.

La nueva pieza diseñada en Italia combina la elegancia con la nostalgia del pasado al retomar la figura de la mujer en combinación con perlas y diamantes en el diseño estético de la valiosa corona que utilizará la próxima soberana puertorriqueña a partir del 25 de junio de 2026 cuando se celebre la noche final en el Bellas Artes de Caguas.

La organización de Miss Universe Puerto Rico presentó la elegante pieza, bajo el lema de “Legado” que dejó en el pasado el diseño minimalista de la corona anterior. La corona busca ser un puente entre las mujeres que nos representaron en el pasado y la nueva generación de féminas.

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Su diseño con la inclusión de la figura femenina destaca precisamente a la mujer puertorriqueña como esencia de la corona, según explicó Yizette Cifredo, directora nacional del certamen. Sumado a que rinde un homenaje a nuestra primera Miss Universe, la fenecida Marisol Malaret, cuando en el 1970 se convirtió en la mujer más bella del universo.

“Creo que la gente añoraba esa figura de la mujer que a diferencia de cómo estaba antes, usualmente con los brazos en la cintura, la quisimos ver elevando los brazos, aguantando un sol que tiene una gran perla. La Perla del Caribe y esa mujer que mira hacia el futuro que abre sus brazos y recibe lo que merece. La perla precisamente es una inspiración en el traje típico de Marisol, que era la Perla del Caribe”, aseguró Cifredo en un aparte con este medio durante la presentación de la nueva pieza en la que participaron las 36 candidatas, todas vestidas de negro.

La corona Legado fue diseñada en Italia a cargo de Lido Jewelers. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Sé que Marisol marca un momento bien importante para nosotros como puertorriqueños, porque en ese triunfo hubo un mensaje bien grande de cuán valientes somos, de cuán visibles somos nosotros, los puertorriqueños. Después la racha de cuatro coronas más posterior a ella… Estamos confiando en que eso nos va a dar suerte y que esta será la corona que también nos va a traer la sexta aquí en Puerto Rico”, añadió Cifredo con evidente emoción por la nueva corona.

La pieza está elaborada en oro blanco pulido de 14 quilates y plata esterlina, e incorpora diamantes con un peso total aproximado de 79.85 quilates.

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“Lo importante era hacer una corona que genuinamente tuviera la belleza de esa corona clásica de una reina, pero que también tuviera algo nuestro. Todas las coronas que hemos hecho por lo menos con Lido tienen ese diseño distintivo. Esta (corona) evoca el mar, con nuestras olas y nuestras playas. Van a ver unos detalles de flores que también es parte de nuestra naturaleza caribeña”, señaló Cifredo.

Los elementos florales, por su parte, simbolizan la riqueza natural del país, así como la feminidad, la vida y el crecimiento.

La corona cuenta con 78 quilates en diamantes, representando cada uno de los municipios de Puerto Rico, En la parte superior de la pieza resalta una perla de aproximadamente 12.88 mm. Cabe señalar que las perlas han sido un elemento constante en las tres coronas desde que Wapa Televisión ostenta la franquicia.

Por su parte, Isaac Demel destacó el proceso creativo detrás de la joya.

“Diseñar esta corona fue un honor inmenso. Quisimos capturar la esencia de Puerto Rico en cada detalle, logrando una pieza que no solo brilla por su belleza, sino por el significado que lleva. Además, esta corona inmortaliza el legado de nuestra primera Miss Universo, Marisol Malaret”, expresó.

Para la actual Miss Universe Puerto Rico, el ser ella la responsable de estrenar la pieza es motivo de orgullo y honor.

“Estoy agradecida y bendecida. Es un honor portar esta segunda corona que han nombrado Legado, porque nos recuerda que una reina de belleza es mucho más que lo que hace en su año de reinado. Es una mujer que inspira, transforma y cree en el futuro de las mujeres en la sociedad”, comentó Alicea en un aparte con El Nuevo Día.

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Isaac Demel junto a Zashely Alicea, Miss Puerto Rico Universe 2025. FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media (Ramon "Tonito" Zayas)