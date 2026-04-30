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prima:“Deep Water”: una montaña rusa de tensión que sabe exactamente lo que es

Con un elenco liderado por Ben Kingsley, el thriller convierte una historia simple en un espectáculo

30 de abril de 2026 - 8:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una escena de la película "Deep Water". (Suminstrada)
Juanma Fernández París
Por Juanma Fernández París
Crítico de cine

“Deep Water”, el nuevo thriller del director Renny Harlim ( "Deep Blue Sea", “Cliffhanger”, “Die Hard 2″) es el equivalente cinematográfico de un mega combo de comida rápida. Diseñado para ser una explosión adictiva de placer al paladar sin tener ni una onza de valor nutritivo. La historia es extremadamente simple. La producción protagonizada por Ben Kingsley y Aaron Eckhart se centra en un vuelo transatlántico que sufre un percance y tiene que hacer un aterrizaje forzoso en el océano. Mientras tratan de esperar para ser rescatados, los sobreviviente sufren los ataques de varios tiburones

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Juanma Fernández París
Juanma Fernández-París ha sido cinéfilo desde que nació, pero su carrera como cinéfilo profesional se comenzó a concretar cuando completó su bachillerato en Comunicación Pública con énfasis en periodismo y cine....
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