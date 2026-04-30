“Deep Water”, el nuevo thriller del director Renny Harlim ( "Deep Blue Sea", “Cliffhanger”, “Die Hard 2″) es el equivalente cinematográfico de un mega combo de comida rápida. Diseñado para ser una explosión adictiva de placer al paladar sin tener ni una onza de valor nutritivo. La historia es extremadamente simple. La producción protagonizada por Ben Kingsley y Aaron Eckhart se centra en un vuelo transatlántico que sufre un percance y tiene que hacer un aterrizaje forzoso en el océano. Mientras tratan de esperar para ser rescatados, los sobreviviente sufren los ataques de varios tiburones