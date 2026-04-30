Regresan los “Guerreros” a Wapa Televisión
El grupo de atletas y sus respectivos padrinos participaron esta noche en el especial “Super Chef Guerreros”
30 de abril de 2026 - 9:47 PM
30 de abril de 2026 - 9:47 PM
Desde su estreno en 2019, Guerreros Puerto Rico no solo ocupó un espacio en la programación de Wapa Televisión, sino que se convirtió en un fenómeno cultural que reunió a familias enteras frente a la pantalla para presenciar las batallas entre Las Cobras y Los Leones.
Esta noche, la adrenalina de la pista de obstáculos del desaparecido programa se trasladó a los fogones. Tras años de ausencia, la eterna rivalidad entre Cobras y Leones revivió en el Canal 4, pero esta vez el campo de batalla no requierió fuerza física, sino sazón.
Con la integración de los “Guerreros” en la cocina de “Super Chef Celebrities”, la audiencia puertorriqueña fue testigo de un junte explosivo que demostró que un león nunca deja de ser león, incluso frente a una estufa.
Esta edición especial no solo trajo de vuelta a caras conocidas de la competencia física, sino que puso a prueba si la disciplina de las Cobras y los Leones era suficiente para sobrevivir a la línea de fuego de los jueces. Esto incluyó a sus respectivos padrinos, Jaime Mayol y Diane Ferrer.
Así, entre “regaños”, carreras y mucha diversión, Las Cobras ganaron el especial denominado “Super Chef Guerreros”.
Entre los participantes se destacaron Miredy Rivera, Jeffrey Javier “El Mamba”, Nicole Colón y Janice Betancourt.
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