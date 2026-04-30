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Regresan los “Guerreros” a Wapa Televisión

El grupo de atletas y sus respectivos padrinos participaron esta noche en el especial “Super Chef Guerreros”

30 de abril de 2026 - 9:47 PM

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Las Cobras ganaron el especial denominado “Super Chef Guerreros”. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Desde su estreno en 2019, Guerreros Puerto Rico no solo ocupó un espacio en la programación de Wapa Televisión, sino que se convirtió en un fenómeno cultural que reunió a familias enteras frente a la pantalla para presenciar las batallas entre Las Cobras y Los Leones.

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Esta noche, la adrenalina de la pista de obstáculos del desaparecido programa se trasladó a los fogones. Tras años de ausencia, la eterna rivalidad entre Cobras y Leones revivió en el Canal 4, pero esta vez el campo de batalla no requierió fuerza física, sino sazón.

Con la integración de los “Guerreros” en la cocina de “Super Chef Celebrities”, la audiencia puertorriqueña fue testigo de un junte explosivo que demostró que un león nunca deja de ser león, incluso frente a una estufa.

Esta edición especial no solo trajo de vuelta a caras conocidas de la competencia física, sino que puso a prueba si la disciplina de las Cobras y los Leones era suficiente para sobrevivir a la línea de fuego de los jueces. Esto incluyó a sus respectivos padrinos, Jaime Mayol y Diane Ferrer.

Así, entre “regaños”, carreras y mucha diversión, Las Cobras ganaron el especial denominado “Super Chef Guerreros”.

Entre los participantes se destacaron Miredy Rivera, Jeffrey Javier “El Mamba”, Nicole Colón y Janice Betancourt.

Visiblemente emocionado, “Mamba” se mostró agradecido de poder llegar hasta la entidad por segundo año consecutivo. El epicentro de la alegría tuvo lugar en la cancha de baloncesto de SER de Puerto Rico, en San Juan. Según la directora de Desarrollo de la organización sin fines de lucro, Damaris Santiago, hoy había motivos de sobra para ser considerado “un día especial”.
1 / 8 | "Guerreros" de Wapa Televisión sorprenden a participantes del campamento de verano de SER de Puerto Rico. Visiblemente emocionado, “Mamba” se mostró agradecido de poder llegar hasta la entidad por segundo año consecutivo. - Josian Bruno
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GuerrerosWapa TVtelevisiónSuper Chef CelebritiesReality Shows
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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