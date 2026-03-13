Giovanna Huyke regaña a participantes de “Super Chef Celebrities 5″: “Estoy perdiendo las esperanzas”
La jueza del “reality show” culinario de Wapa Televisión se mostró seria y decepcionada
13 de marzo de 2026 - 4:48 PM
13 de marzo de 2026 - 4:48 PM
Lo que comenzó como un reto culinario se ha transformado en un fenómeno de audiencia. "Super Chef Celebrities 5″ de Wapa Televisión llegó para demostrar que, detrás de la fama, se esconden talentos gastronómicos insospechados y una resiliencia a prueba de fuego.
Ayer, jueves, sin embargo, los participantes lograron lo que nunca en la historia de la producción. Giovanna Huyke, desde su silla de juez, regañó a los competidores en vivo.
“Estamos ya demasiado adelantados en la competencia para nosotros estar diciéndoles te faltó, te faltó lo otro, o no podemos probar esto. Miren, yo siempre soy de las personas que pienso que cualquier persona puede aprender a cocinar. Estoy perdiendo las esperanzas”, dijo.
“Tranquila”, interrumpió el cantante Gerardo Rivas.
“Por favor, estoy siendo bien seria, aplíquense, sigan las instrucciones”, agregó la chef.
El deportista boricua Alí Berdiel, por su parte, expresó: “Qué clase de limazo, me sentí como un nene chiquito, pero es verdad, tenemos que apretar”.
Durante la jornada de ayer, asimismo, los participantes fueron alertados de que el formato continúa con la nueva regla que establece que la puntuación más baja pasará directo al “fogón”.
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