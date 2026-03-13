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Giovanna Huyke regaña a participantes de “Super Chef Celebrities 5″: “Estoy perdiendo las esperanzas”

La jueza del “reality show” culinario de Wapa Televisión se mostró seria y decepcionada

13 de marzo de 2026 - 4:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Giovanna Huyke forma parte del jurado desde la primera temporada. (Pablo Martínez Rodríguez)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Lo que comenzó como un reto culinario se ha transformado en un fenómeno de audiencia. "Super Chef Celebrities 5″ de Wapa Televisión llegó para demostrar que, detrás de la fama, se esconden talentos gastronómicos insospechados y una resiliencia a prueba de fuego.

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Ayer, jueves, sin embargo, los participantes lograron lo que nunca en la historia de la producción. Giovanna Huyke, desde su silla de juez, regañó a los competidores en vivo.

“Estamos ya demasiado adelantados en la competencia para nosotros estar diciéndoles te faltó, te faltó lo otro, o no podemos probar esto. Miren, yo siempre soy de las personas que pienso que cualquier persona puede aprender a cocinar. Estoy perdiendo las esperanzas”, dijo.

“Tranquila”, interrumpió el cantante Gerardo Rivas.

“Por favor, estoy siendo bien seria, aplíquense, sigan las instrucciones”, agregó la chef.

El deportista boricua Alí Berdiel, por su parte, expresó: “Qué clase de limazo, me sentí como un nene chiquito, pero es verdad, tenemos que apretar”.

Durante la jornada de ayer, asimismo, los participantes fueron alertados de que el formato continúa con la nueva regla que establece que la puntuación más baja pasará directo al “fogón”.

"Super Chef Celebrities" se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m.El trovador y empresario Julio César Sanabria formará parte de la quinta temporada de "Super Chef Celebrities" de Wapa Televisión. El comediante Edwin Emil Moró, por su parte, dijo que es experto en la confección de "huevos hervidos".
1 / 14 | Ellos le pondrán sabor a la quinta temporada de "Super Chef Celebrities" . "Super Chef Celebrities" se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m. - Suministrada
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Super Chef CelebritiesWapa TVGastronomíaReality ShowsGiovanna Huyke
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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