Cantautora boricua, Elena Sofía, firma su primer contrato discográfico con 17 años

La cantautora y actriz puertorriqueña, Elena Sofía, de tan solo 17 años, firmó su primer contrato discográfico con Sony Music Latin. De la misma forma, lanzará su sencillo “Por quién” el próximo 30 de abril de 2026. A tan corta edad, Elena Sofía ha demostrado la madurez que posee y así lo reflejan sus letras.

“Por quién” es una canción que habla del temor a enamorarse cuando en el pasado no se ha tenido buenas experiencias. Sin embargo, la otra persona te demuestra todas las razones por las que se merece una oportunidad y nuevamente le abres las puertas al amor.

A través de “Por quién”, la cantante muestra cómo logra capturar las emociones que todos vivimos, no importa la edad, y demuestra su extraordinaria capacidad para la composición.

“Firmar con Sony Music es un sueño hecho realidad. Desde muy pequeña soñé con que mi vida gire alrededor de hacer música y llevo trabajando muy duro, al lado de personas maravillosas que me han apoyado siempre, desde ese entonces”, expresó la joven cantatora. “Este logro me hace sentir orgullosa de lo que he, hecho hasta ahora, agradecida de todos los que han creído en mí y emocionada por lo hermoso que está por venir. Comenzar esta nueva etapa con el lanzamiento de mi nuevo sencillo ‘Por quién’ pienso que añade al momento”.

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Según describieron en un comunicado, “Por quién” es una canción que destaca cómo la artista ha crecido emocionalmente y como escritora.

“Desde el momento en que escuchamos la música de Elena Sofía, fue evidente que tenía algo especial. Su capacidad para conectar a través de sus letras a una edad tan joven es realmente impresionante”, expresó Alex Gallardo, presidente de Sony Music Latin. “Nos honra darle la bienvenida a Sony Music Latin y apoyarla mientras inicia este emocionante nuevo capítulo”.

A través de sus canciones, Elena Sofía, quien toca el piano y la guitarra, busca ser auténtica y fiel a quien ella es, logrando crear su arte sin miedos y sin ataduras para lograr una conexión real con su público.