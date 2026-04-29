“Yo fui una niña que pasó por eso”: Melina León transforma su dolor en voz contra la violencia

La cantante puertorriqueña Melina León lleva años alzando su voz a través de iniciativas que promuevan el compromiso social de visibilizar la violencia contra la mujer. Lo ha hecho desde su esquina con la música, pero también respaldando a fundaciones sin fines de lucro.

Esta vez su voz se escuchará en el evento deportivo “Kilómetros de Cambio”, la carrera que levanta fondos para apoyar a las mujeres y sus hijos, que reciben servicios profesionales en los albergues de la Red Nacional de Violencia de Género. Kilómetros de Cambio se realiza a beneficio de las víctimas de violencia de género en una ruta que comprende 360 kilómetros divididos en diferentes tramos. El evento se efectuará entre el 15 y 17 mayo de 2026 y la cantante es la voz de la canción oficial del evento.

Aunque la artista ha participado anteriormente en carreras y caminatas benéficas, como lo es las diferentes ediciones de la caminata de Raymond Arrieta a favor de los pacientes de cáncer, esta es la primera colaboración de León con “Kilómetros de Cambio”. El acercamiento surgió luego de que la organización la contactara para interpretar el emotivo tema musical, “Kilómetros de luz” que resulta un ser un mensaje para concienciar.

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“Cuando me enviaron la canción, hecha con inteligencia artificial, los primeros 20 segundos me conmovieron. Ahí mismo dije: ‘la vamos a hacer’. La canción la escribió ella (la fundadora Deborah Maldonado) y me encantó. Se me pararon los pelos”, relató León a El Nuevo Día.

Más allá de lo artístico, la iniciativa tiene un significado profundamente personal para la cantante. León compartió que vivió situaciones de violencia en su niñez, por lo que refuerza su compromiso con este tipo de causas.

“Yo fui una niña que pasó por eso. Por eso, cada vez que hago algo así, lo hago con propósito. Mis canciones siempre han sido para llevar un mensaje a la mujer, para que salga de ese ciclo de abuso”, expresó la cantante que en el 2020 reveló que un vecino abusó sexualmente de ella en su niñez.

La cantante, además, vivió en la niñez el maltrato a su madre de parte de su padrastro en su hogar.

La artista enfatizó que su participación en este tema musical no responde a intereses comerciales, sino a una convicción genuina. “No lo hago porque me paguen ni porque sea obligado. Lo hago porque sale de mi alma y porque creo en la causa. Siempre que sea por las mujeres y por las víctimas de violencia voy a decir presente”, afirmó.

Como parte del evento, la intérprete participará en el cierre, cuando se espera que interprete la canción para recibir a los corredores que completen la ruta.

Durante la grabación del video de la campaña, León vivió de cerca el impacto del proyecto cuando una joven, tras escuchar la canción, reconoció que estaba siendo víctima de maltrato y decidió buscar ayuda. “Si pudimos impactar a una persona en ese momento, imagínate a cuántas más podemos llegar”, reflexionó.

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Al son de salsa

Además de su participación en “Kilómetros de Cambio”, León adelantó que trabaja en un nuevo proyecto musical enfocado en la salsa, donde reinterpretará algunos de sus éxitos originalmente en merengue, junto a temas inéditos.

“Yo no voy a cantar nada que no tenga contenido. Prefiero mantenerme fiel a lo que siento, y ya en el pasado he cantado salsa así que traigo un poco de ese sabor”, adelantó.